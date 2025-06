Miền Bắc sắp hứng thêm 2 đợt mưa rất to, 3 điểm cần lưu ý

Sau chuỗi ngày nắng nóng, miền Bắc lại đón mưa dông. Dự báo từ đêm 8 - 10/6, Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Miền Bắc sắp mưa to

Chuyên gia cảnh báo miền núi, trung du phía Bắc và phía Tây Nghệ An sẽ đón 2 đợt mưa lớn trong thời gian tới. Đợt 1 từ tối ngày 8/6 và ngày 9/6. Đợt 2 từ tối ngày 19/6 và sáng ngày 20/6.

Nhận định về thời tiết sắp tới, TS Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia về biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai chia sẻ với Sức khỏe & Đời sống, miền núi, trung du phía Bắc và phía Tây Nghệ An sẽ đón 2 đợt mưa lớn trong thời gian tới. Đợt 1 từ tối ngày 8/6 và ngày 9/6. Đợt 2 từ tối ngày 19/6 và sáng ngày 20/6. Lượng mưa có thể ở mức 130mm-150mm diện rộng và cá biệt có những điểm mưa ở vùng trung du lên đến 250mm trong vòng 6 tiếng. Tổng của 2 đợt mưa có thể lên tới 500mm.

Về nắng nóng, Bắc Trung Bộ từ Nghệ An tới Huế có đợt nắng nóng ngắn trong các ngày 8 và 9/6. Chiều tối ngày 9/6 có mưa rào về Bắc Trung Bộ nên đợt nóng bị ngắt quãng. Giai đoạn từ 13-15/6 có thể có 1 đợt nắng nóng lên đến hơn 38C độ ở Bắc Trung Bộ và đồng bằng Bắc Bộ.

Cơ quan khí tượng cho biết, hiện nay (7/6), khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và dông rải rác.

Miền Bắc lại sắp đón đợt mưa to. Ảnh minh họa.

Đáng chú ý theo dự báo thời tiết từ đêm 7 và ngày 8/6, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7 và sóng biển cao trên 2,0m.

Ngoài ra, ngày 8/6, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. Sóng biển cao 1,5 – 2,5m.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng biển cao.

Bên cạnh đó, Ông Nguyễn Hữu Thành - Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia chia sẻ với Lao Động: "Từ ngày 9/6, nắng nóng trên khu vực đồng bằng, trung du Bắc Bộ có khả năng kết thúc. Từ ngày 10/6 nắng nóng ở khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên dịu dần", ông Nguyễn Hữu Thành cho hay.

Về xu thế nhiệt độ trong tháng 6, nền nhiệt trung bình trên cả nước phổ biến ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm; riêng khu vực Bắc Bộ cao hơn 0,5 - 1 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Nắng nóng có khả năng xuất hiện diện rộng vào những ngày đầu tháng 6/2025 và sau đó còn có thể tiếp tục xảy ra một vài đợt trong tháng tại Bắc Bộ và Trung Bộ.

Cơ quan khí tượng cảnh báo cần đề phòng khả năng xảy ra nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt tại các khu vực trên.

Nắng nóng gia tăng tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ rất cao ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết từ nay đến ngày 9/6:

- Bắc Bộ:

+ Đêm 7 và ngày 8/6: Thời tiết chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực vùng núi và trung du có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng

+ Đêm 8 và ngày 9/6: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia khu vực này có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều tối và đêm).

- Trung Bộ: chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng Nam Trung Bộ chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng, riêng Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

- Tây Nguyên và Nam Bộ: Thời tiết có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; từ ngày 8/6 khả năng có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhận định thời tiết từ đêm 9/6 đến ngày 17/6:

- Bắc Bộ và Thanh Hóa: Từ đêm 9-10/6 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (tập trung vào chiều tối và đêm). Từ ngày 11/6, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng.

- Nghệ An đến Phú Yên: Khu vực này có nắng nóng cục bộ.

- Các khu vực khác: Có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông; riêng Tây Nguyên và Nam Bộ thời kỳ từ ngày 9-11/6, chiều và tối có mưa, mưa vừa, và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.