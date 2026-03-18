Microsoft đưa trải nghiệm chơi game Xbox mode lên Windows 11

Microsoft cho biết “Xbox mode” sẽ xuất hiện trên mọi máy tính Windows 11 từ tháng 4, nhằm đưa trải nghiệm chơi game Xbox lên PC.

Tuệ Minh

Microsoft cho biết sẽ triển khai “Xbox mode” cho tất cả máy tính chạy Windows 11, bao gồm laptop, máy tính để bàn và máy tính bảng, bắt đầu từ tháng 4.

Đây là chế độ hiển thị toàn màn hình được thiết kế để mang trải nghiệm giống hệ máy Xbox lên PC.

Người dùng sắp được trải nghiệm Game Xbox full màn hình trên laptop, máy tính bảng chạy Windows 11.

Trước đó, tính năng này từng được thử nghiệm dưới tên gọi Xbox Full Screen Experience (FSE) từ tháng 11/2025 dành cho người tham gia chương trình Windows Insider và Xbox Insider. Tuy nhiên, Microsoft cho rằng tính năng vẫn cần cải thiện và quyết định đổi tên thành “Xbox mode”.

Việc mở rộng Xbox mode được xem là bước đi tiếp theo trong chiến lược kết hợp hệ sinh thái Xbox với Windows. Microsoft trước đó cho biết thế hệ máy Xbox tiếp theo, có tên mã Project Helix, cũng sẽ hỗ trợ chơi game PC.

Microsoft đã khắc phục các hạn chế của Xbox Full Screen Experience (FSE) triển khai năm ngoái.

Tại hội nghị Game Developers Conference 2026, Microsoft cũng công bố mở Advanced Shader Delivery cho tất cả nhà phát triển trên cửa hàng Xbox. Công nghệ này cho phép gửi các shader đã được biên dịch sẵn khi người dùng tải game, giúp rút ngắn thời gian tải.

Bên cạnh đó, Microsoft cho biết hãng đang nghiên cứu cách đưa một số trò chơi Xbox cổ điển lên PC nhân dịp kỷ niệm 25 năm Xbox trong năm nay.

Ngoài ra, công ty cũng giới thiệu một số cập nhật công nghệ khác dành cho nhà phát triển game, bao gồm cải tiến DirectX hướng tới kết xuất thần kinh, nâng cấp DirectStorage để tăng tốc tải dữ liệu game, cùng các công cụ gỡ lỗi đồ họa mới.

Xbox Helix bỏ console, hết game độc quyền

Thế hệ Xbox Project Helix được cho là sẽ từ bỏ kiến trúc console truyền thống, chuyển sang PC chuyên biệt và loại bỏ hoàn toàn game độc quyền.

Thông tin rò rỉ cho thấy Xbox Project Helix sẽ không còn là console truyền thống.
Thay vào đó, hệ thống mới sẽ hoạt động như một PC chuyên biệt chạy Windows Store.
Xbox xác nhận 'Project Helix' có thể chơi cả game PC

Giám đốc điều hành mảng Gaming của Microsoft, bà Asha Sharma, đã xác nhận những thông tin được đồn đoán lâu nay về Xbox tiếp theo với tên Project Helix.

Thật hiếm khi các ông lớn công nghệ lên tiếng về các tin đồn của giới leaker, nhất là về một sản phẩm còn đang trong quá trình phát triển và chưa có bản mẫu.

Microsoft vừa làm điều này, khiến cho cộng đồng game thủ hâm mộ được dịp phấn khích.

Gamer Xbox mất sạch kho game 15 năm vì quên bật 2FA

Chỉ vì không kích hoạt xác thực hai lớp, một game thủ Xbox đã mất toàn bộ thư viện game tích lũy suốt 15 năm, trị giá hàng nghìn USD.

Một game thủ Xbox có biệt danh Squirrel Mort đã mất quyền truy cập toàn bộ kho game số tích lũy suốt 15 năm sau khi tài khoản Microsoft bị hacker chiếm đoạt.
Kẻ tấn công đã thay đổi toàn bộ thông tin bảo mật, khiến chủ tài khoản gần như không còn khả năng xác minh để lấy lại quyền kiểm soát.
