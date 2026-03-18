Microsoft đưa trải nghiệm chơi game Xbox mode lên Windows 11

Microsoft cho biết “Xbox mode” sẽ xuất hiện trên mọi máy tính Windows 11 từ tháng 4, nhằm đưa trải nghiệm chơi game Xbox lên PC.

Microsoft cho biết sẽ triển khai “Xbox mode” cho tất cả máy tính chạy Windows 11, bao gồm laptop, máy tính để bàn và máy tính bảng, bắt đầu từ tháng 4.

Đây là chế độ hiển thị toàn màn hình được thiết kế để mang trải nghiệm giống hệ máy Xbox lên PC.

Trước đó, tính năng này từng được thử nghiệm dưới tên gọi Xbox Full Screen Experience (FSE) từ tháng 11/2025 dành cho người tham gia chương trình Windows Insider và Xbox Insider. Tuy nhiên, Microsoft cho rằng tính năng vẫn cần cải thiện và quyết định đổi tên thành “Xbox mode”.

Việc mở rộng Xbox mode được xem là bước đi tiếp theo trong chiến lược kết hợp hệ sinh thái Xbox với Windows. Microsoft trước đó cho biết thế hệ máy Xbox tiếp theo, có tên mã Project Helix, cũng sẽ hỗ trợ chơi game PC.

Microsoft đã khắc phục các hạn chế của Xbox Full Screen Experience (FSE) triển khai năm ngoái.

Tại hội nghị Game Developers Conference 2026, Microsoft cũng công bố mở Advanced Shader Delivery cho tất cả nhà phát triển trên cửa hàng Xbox. Công nghệ này cho phép gửi các shader đã được biên dịch sẵn khi người dùng tải game, giúp rút ngắn thời gian tải.

Bên cạnh đó, Microsoft cho biết hãng đang nghiên cứu cách đưa một số trò chơi Xbox cổ điển lên PC nhân dịp kỷ niệm 25 năm Xbox trong năm nay.

Ngoài ra, công ty cũng giới thiệu một số cập nhật công nghệ khác dành cho nhà phát triển game, bao gồm cải tiến DirectX hướng tới kết xuất thần kinh, nâng cấp DirectStorage để tăng tốc tải dữ liệu game, cùng các công cụ gỡ lỗi đồ họa mới.