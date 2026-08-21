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Quân sự - Thế giới

Mưa bão tấn công vùng Đông Bắc nước Mỹ

Mưa lớn kèm gió mạnh đang hoành hành tại khu vực Đông Bắc nước Mỹ, gây ngập lụt và mất điện tại nhiều khu vực. 

An An (Theo AP)

Mưa lớn và gió mạnh đã tấn công khu vực Đông Bắc nước Mỹ hôm 20/8 với cơn bão quét qua Long Island (New York), khiến hàng chục người mắc kẹt trong ô tô tại New Jersey cũng như gây mất điện tại một số khu vực của thủ phủ bang Delaware, AP đưa tin.

Mưa lũ gây ngập lụt, mất điện

Hình ảnh và video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy các mảnh vỡ bị cuốn lên không trung và mưa như trút nước khi một cơn lốc xoáy có thể đã quét qua Atlantic Beach trên dải chắn ngoài khơi của Long Island.

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Lực lượng cứu hộ giải cứu những người bị mắc kẹt ở Jersey City, New Jersey, vào ngày 20/8/2026, sau khi các cơn bão đi qua khu vực này. Ảnh: Thành phố Jersey City/AP.

Ông Bruce Blakeman, Giám đốc Hành chính Quận Nassau, Long Island cho biết, không có báo cáo về thương vong nghiêm trọng hoặc tử vong, nhưng đã có thiệt hại về tài sản và một đội tìm kiếm đang kiểm tra để đảm bảo không ai bị mắc kẹt. Ông đã ban bố tình trạng khẩn cấp.

“Có báo cáo về việc người dân bị mắc kẹt trong xe do ngập lụt ở khu vực bờ nam, và lực lượng cứu hộ đang hỗ trợ giải cứu họ”, ông cho biết trong một thông cáo.

Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ trước đó cảnh báo về hiện tượng vòi rồng tại khu vực này, nhưng chưa thể xác nhận ngay lập tức có lốc xoáy trên bãi biển hay không.

Ông Bryan Ramsey, chuyên gia khí tượng của Cơ quan Thời tiết Quốc gia tại New York, cho biết cơn bão di chuyển về phía Đông ngoài khơi vào tối 20/8 và dự kiến giảm dần trong vài giờ tới.

Tại các khu vực khác của New York, ngập lụt đã khiến một phần đường cao tốc Long Island Expressway ở Queens phải đóng cửa cả hai chiều, theo Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Thành phố New York. Hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy hàng dài xe phải dừng lại khi các đội cứu hộ di chuyển qua vùng nước ngập.

Tại Jersey City, bang New Jersey, lực lượng cứu hộ đã giải cứu 69 người bị mắc kẹt trong ô tô do lũ quét vào ngày 20/8, Thị trưởng James Solomon cho biết. Các đội cứu hộ đã lội qua những con đường ngập nước đến đầu gối, sử dụng thuyền phao nhỏ để hỗ trợ những người bị mắc kẹt.

Một cơn lốc xoáy có khả năng đã quét qua thành phố Dover, bang Delaware, gây thiệt hại đáng kể trên toàn thành phố, theo báo cáo của Sở Cảnh sát. Không có báo cáo về thương vong, cảnh sát cho biết.

Hình ảnh và video trên mạng cho thấy cây đổ, đường dây điện bị đứt và đường phố ngập nước.

Vùng Trung Tây nước Mỹ thiệt hại nặng

AP đưa tin, trước đó, các cơn bão dữ dội đã gây thiệt hại nặng nề khắp vùng Trung Tây và các khu vực khác của nước Mỹ.

Tại bang Indiana, Thống đốc Mike Braun cho biết trong cuộc họp báo chiều ngày 18/8 rằng, các hoạt động cứu hộ khẩn cấp vẫn tiếp diễn sau khi khu vực này hứng chịu những cơn bão trong nhiều ngày.

Ông cho biết, tiểu bang đã thành lập quỹ cứu trợ thiên tai để hỗ trợ 5.000 USD cho những cá nhân cần mua nhu yếu phẩm như quần áo và thực phẩm.

“Chúng tôi muốn những người dân Indiana bị mất nhà cửa có một bữa ăn nóng hổi, ​​một chỗ ngủ thoải mái”, Thống đốc Mike Braun nói.

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Người dân chuyển đồ đạc khỏi khu vực bị ngập lụt ở Indianapolis, bang Indiana, ngày 16/8/2026. Ảnh: AP/Obed Lamy.

Được biết, nước lũ đã rút ở sông White thuộc Indianapolis và mưa đã giảm trên toàn tiểu bang hôm 16/8. Tuy nhiên, cảnh báo lũ lụt vẫn còn hiệu lực vào tối 17/8 đối với một số con sông.

Ở phía nam Indianapolis, các quan chức thị trấn Madison cho biết lính cứu hỏa và các lực lượng khác đã giải cứu 10 người khỏi nhà của họ vào tối 16/8.

“Mặc dù chúng ta đã thấy những tín hiệu tích cực, nhưng vẫn còn rất nhiều việc phải làm”, Jacob Spence, Giám đốc Cơ quan Dịch vụ Khẩn cấp Khu vực Thủ phủ Indianapolis, nơi các quan chức thành phố đã ra mắt một trang web để hỗ trợ cư dân bị ảnh hưởng, cho biết.

Hồi đầu tuần, cảnh báo lũ quét đã được ban hành ở một số khu vực ngập lụt thuộc bang Tây Virginia, nơi người dân đã tiến hành dọn dẹp vào hôm 17/8 sau khi lượng mưa hơn 10 cm trút xuống vào cuối tuần gây ra sạt lở đất, làm hư hại đường sá và khiến ít nhất một trường hợp tử vong.

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Nguồn video: VTV
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