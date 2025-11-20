Mẹ chồng của Phương Trinh Jolie đẹp quý phái

Bà Mai (mẹ của Lý Bình) yêu thương Phương Trinh Jolie, có phong cách thời trang sang trọng.
Vũ Ngọc Anh gây ấn tượng với hình ảnh 'hot mom quân nhân' xinh đẹp và đặc biệt là nhan sắc 'lão hóa ngược' đáng ngưỡng mộ dù đã ở tuổi U40 và trải qua sinh nở.
Vũ Ngọc Anh gây ấn tượng với hình ảnh 'hot mom quân nhân' xinh đẹp và đặc biệt là nhan sắc 'lão hóa ngược' đáng ngưỡng mộ dù đã ở tuổi U40 và trải qua sinh nở.
Hyundai SantaFe Hybrid 2025 được nhiều tư vấn bán hàng chào bán nhận cọc với mức tạm tính hơn 1,3 tỷ đồng, tương đương với bản Calligraphy Turbo cao cấp.
'Hot girl ảnh thẻ' Lê Lý Lan Hương vừa chia sẻ loạt ảnh đón tuổi mới ngập tràn sự lãng mạn và sang trọng, khiến người hâm mộ không khỏi xuýt xoa.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Mùi mơ ước mơ sớm gặp được tình yêu đích thực, có thể được quý nhân hỗ trợ, tài vận hanh thông.
Căn biệt thự nổi bật với cổng lớn, sân vườn trồng nhiều cây cảnh, được chăm chút từng chi tiết từ kiến trúc đến nội thất.
Khám phá bốn cây phong thủy được xem như “bùa trấn trạch”, vừa bảo vệ nhà vừa hút tài lộc, may mắn khiến nhiều gia đình săn tìm để tăng vượng khí.
Ciin - nữ TikToker sở hữu lượng theo dõi 'khủng' đang là cái tên được nhắc đến nhiều trên mạng xã hội sau khi bất ngờ vướng nghi vấn hẹn hò với rapper OgeNus.
Ngân Anh được Tô Ny hỗ trợ về tinh thần và tài chính. Cô luôn bỏ công việc sang một bên để chăm sóc, chơi với con hoàn toàn khi về nhà.
Vọp - đặc sản từ rừng ngập mặn Cà Mau, nổi bật với vị ngọt tự nhiên, giàu dinh dưỡng, được chế biến thành nhiều món ngon như nướng hoặc kho tộ.
Mới đây trên TikTok xuất hiện clip quay lại khoảnh khắc một nam giáo viên đứng trên bục giảng đang hát ca khúc "Yesterday Once More".
Các nhà khảo cổ ở Ba Lan đã tìm thấy 4 ngọn giáo thời Trung cổ dưới đáy hồ Lednica. Số vũ khí này có thể liên quan tới một pháo đài.
Các loài nhện cửa sập (họ Ctenizidae) nổi tiếng với khả năng đào hang và chế tạo chiếc “nắp cửa” tinh vi, độc nhất vô nhị trong thế giới động vật.
Mới đây, NSƯT Kim Tuyến thu hút sự chú ý khi xuất hiện trong bộ trang phục trẻ trung, khoe nhan sắc “không tuổi”.
Cặp bạn thân Thu Hoài và Phanh Lee gây chú ý với phong cách thời trang đối lập đầy cá tính và nhan sắc rạng rỡ khi cùng nhau xuất hiện trên thảm đỏ.
Hài cốt người phụ nữ Viking được chôn cất với vỏ sò che kín miệng lần đầu tiên được ghi chép trong hồ sơ khảo cổ học Na Uy.
Dacentrurus là một trong những loài khủng long ấn tượng nhất, mang hình dáng đặc trưng với gai nhọn và cấu trúc cơ thể đồ sộ đầy ấn tượng.
Nissan vừa trình làng phiên bản hoàn toàn mới của mẫu bán tải Navara 2026 tại thị trường Úc, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong chiến lược toàn cầu của hãng.
Quán cà phê vườn nho ở phường Thới An hút khách nhờ giàn nho trĩu quả, không gian xanh mát và trải nghiệm check-in như đang lạc vào Ninh Thuận thu nhỏ.
Thời điểm chuyển giao cuối năm 2025 mang đến vận khí bùng nổ cho một số con giáp. Công việc khởi sắc, cơ hội thăng tiến rộng mở và tài lộc đổ về liên tục.
Nhiều người thắc mắc tuổi thọ thực tế của TV giá rẻ, liệu có thể hoạt động lâu dài hay không.