Mẹ chồng của Phương Trinh Jolie đẹp quý phái

Giải trí

Mẹ chồng của Phương Trinh Jolie đẹp quý phái

Bà Mai (mẹ của Lý Bình) yêu thương Phương Trinh Jolie, có phong cách thời trang sang trọng.

Thu Cúc (tổng hợp)
Trên trang cá nhân, Phương Trinh Jolie gửi lời chúc mừng sinh nhật và cảm ơn đến mẹ chồng - bà Mai. Ảnh: FB Phương Trinh Jolie.
"Cảm ơn mẹ luôn ở bên cạnh, hỗ trợ và chăm sóc con cháu từng chút một. Nhờ có mẹ mà gia đình mình luôn ấm áp và đầy tiếng cười. Chúc mẹ tuổi mới thật nhiều sức khỏe, bình an và luôn hạnh phúc bên con cháu. Thương mẹ thật nhiều", Phương Trinh Jolie viết. Ảnh: FB Phương Trinh Jolie.
Mẹ chồng Phương Trinh Jolie sở hữu vẻ đẹp mặn mà, quý phái. Ảnh: FB Phương Trinh Jolie.
Bà Mai ăn mặc sang trọng mỗi dịp quan trọng. Ảnh: FB Phương Trinh Jolie.
Phương Trinh Jolie được mẹ chồng yêu thương như con gái. Ảnh: VOV.
Phương Trinh Jolie chia sẻ trên Thời Báo Văn Học Nghệ Thuật, cô được mẹ chồng phụ chăm sóc bé Mia - con gái riêng của nữ ca sĩ. Ảnh: FB Lý Bình.
"2 mẹ là người ở bên cạnh săn sóc và dạy dỗ Mia thường xuyên nhất. Trong tuần, có ngày con ở với bà nội Thái (mẹ của chồng cũ - PV), có ngày ở với bà nội Mai (mẹ của Lý Bình và là người mẹ chồng hiện tại - PV)", Phương Trinh Jolie chia sẻ. Ảnh: FB Lý Bình.
Chia sẻ trên VOV, Phương Trinh Jolie cho biết, cô lắng nghe và học hỏi từ mẹ chồng để giải quyết nhiều vấn đề trong cuộc sống. Ảnh: FB Lý Bình.
Bà Mai cho biết, việc làm mẹ đơn thân nuôi Lý Bình khôn lớn khiến bà sống khép kín và ít chia sẻ. Sự xuất hiện của bé Mia đã thắp sáng cuộc sống cô đơn của bà. Ảnh: FB Lý Bình.
Về việc sống chung với vợ chồng con trai, bà Mai cho biết: "Ở với hai con đôi khi cũng có áp lực, cứ coi như mới lập nghiệp vào một môi trường mới thì mình phải thích nghi, không thích nghi nổi nữa thì thôi việc. Nhưng mà tôi dai sức lắm". Ảnh: FB Phương Trinh Jolie.
