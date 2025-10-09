Hà Nội

Hot face sao Việt: Phương Trinh Jolie đón sinh nhật bên chồng con

Giải trí

Phương Trinh Jolie đón sinh nhật bên chồng con. Hoa hậu Ý Nhi tận hưởng thời tiết dễ chịu ở Australia.

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Tin tức sao Việt 9/10: Hoa hậu Ý Nhi tận hưởng thời tiết dễ chịu ở Australia. Ảnh: FB Huỳnh Trần Ý Nhi
Ca sĩ Phương Trinh Jolie đón sinh nhật bên chồng con. Ảnh: FB Phương Trinh Jolie
Hoa hậu Chuyển giới Hương Giang diện áo dài đỏ nổi bật trên đường phố Đan Mạch. Ảnh: FB Nguyễn Hương Giang
Cựu người mẫu Đàm Thu Trang gọi hai con là "bản sao của ba mẹ nhưng đáng yêu hơn bản gốc". Ảnh: FB Đàm Thu Trang
Diễn viên Ngân Khánh diện bikini, rạng rỡ đón tuổi 40. Ảnh: FB Ngân Khánh
Nghệ sĩ Xuân Hinh chia sẻ: "Bảo tàng Đạo Mẫu qua bão trời lại hửng nắng". Ảnh: FB Xuân Hinh
Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga dịu dàng với áo dài. Ảnh: FB Trương Hồ Phương Nga
Diễn viên Tú Vi chụp bộ ảnh phong cách xưa. Ảnh: FB Lê Tú Vi
Diễn viên Trung Dũng khoe thành quả: "Đất nhà xem ra trồng chuối trái to nhỉ...". Ảnh: FB Trung Dung Pham
Diện bộ cánh cắt xẻ, ca sĩ Tóc Tiên ghi điểm nhờ thần thái cuốn hút, ánh mắt sắc sảo cùng khí chất sang chảnh không thua gì các ngôi sao quốc tế. Ảnh: FB Tóc Tiên
