Hot face sao Việt: Phương Trinh Jolie đón sinh nhật bên chồng con

Phương Trinh Jolie đón sinh nhật bên chồng con. Hoa hậu Ý Nhi tận hưởng thời tiết dễ chịu ở Australia.
Với giao diện 'girl phố trà bánh' vừa lộng lẫy vừa mong manh, hot girl Khúc Thị Hương mới đây khiến cộng đồng mạng chao đảo bởi nhan sắc và thần thái cuốn hút.
Vận may tài lộc bùng nổ, ba con giáp này bước vào giai đoạn vàng son, tiền bạc kéo đến ào ào, chuẩn bị đón Tết 2026 sung túc và đủ đầy.
Các chuyên gia khảo cổ kinh ngạc khi phát hiện trong biệt thự La Mã cổ đại có hàng loạt rìu cúng tế thu nhỏ và cuộn chì nguyền rủa mang bí ẩn rợn người.
Bức tranh tường cổ xưa khắc họa sinh vật hai mặt bí ẩn và siêu nhiên ở Peru khiến các nhà khoa học xôn xao giải mã.
Một con chim hồng hoàng đã bay lạc vào sân vườn một người dân ở xã Tân Kỳ, Nghệ An. Sau đó, nó được người dân bàn giao cho cơ quan chức năng để thả về tự nhiên.
OpenAI cho phép các nhà phát triển tạo ứng dụng hoạt động trực tiếp trong ChatGPT, mở ra kỷ nguyên mới nơi chatbot trở thành trung tâm kết nối mọi dịch vụ số.
HMD Touch 4G hồi sinh phong cách Nokia Asha huyền thoại, kết hợp thiết kế cổ điển với tính năng thông minh, giá chỉ khoảng 1,2 triệu đồng.
Một đại lý bán chiếc Corvette mui trần đời 1986 với odo xe chỉ mới chạy 16.000 miles (khoảng 25.750 km), xe mang màu trắng kết hợp cùng nội thất màu đỏ đẹp mắt.
Lockheed Martin cho biết, Vectis - UAV tàng hình mô-đun thế hệ mới hứa hẹn trở thành ‘đòn bẩy’ chiến lược, thay đổi diện mạo không chiến tương lai.
Theo Cục CSGT, việc xử phạt các phương tiện vi phạm bằng camera AI vẫn còn gặp phải nhiều khó khăn.
Mẫu coupe hai cửa huyền thoại Honda Prelude đã chính thức trở lại và canh bạc đặt niềm tin vào hoài niệm kèm công nghệ hybrid đang thành công ngoài mong đợi.
Midu gây chú ý khi xuất hiện tại một sự kiện có sự góp mặt của nhiều người nổi tiếng trong showbiz, nữ giảng viên diện áo dài màu xanh, trang điểm nhẹ nhàng.
Những người thợ đóng giày ở Mosul (Iraq) đang cố gắng "hồi sinh" nghề thủ công xưa, tạo ra việc làm và hy vọng sau nhiều năm xung đột.
Nga đã kiểm soát được quận Lazurny của Pokrovsk, còn quận Shakhtyorsky và Yuzhny đang bị tấn công; đồng thời vượt qua tuyến phòng thủ Donbass mới của Kiev.
'Nữ thần waterbomb' Kwon Eun Bi lần đầu chia sẻ về khoản chi lớn sau khi gặt hái thành công lớn trong sự nghiệp.
Honor vừa ra mắt bộ đôi X5c và X5c Plus giá chỉ từ 2,1 triệu đồng nhưng vẫn có màn hình 90Hz, pin lớn và camera tới 50MP, hứa hẹn gây sốt phân khúc giá rẻ.
Nissan Leaf 2026 đã chính thức ra mắt tại thị trường nội địa Nhật Bản. Xe sẽ được phân phối với ba phiên bản gồm Leaf B7 X, Leaf B7 G và Leaf AUTECH B7.
Mới đây trên trang cá nhân của mình, phụ công Phạm Thị Hiền tung bộ ảnh với nhan sắc xinh xắn cùng nụ cười rạng ngời gây chú ý.
Tình hình trên hướng mặt trận Seversk đang thay đổi nhanh chóng, khi lần đầu tiên, quân đội Nga tiến về thành phố từ ba hướng cùng một lúc.
Cuộc sống của Tôn Bằng, chồng cũ của Hằng Du Mục gần đây đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng khi anh công khai mối quan hệ mới.