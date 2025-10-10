Hà Nội

Phương Trinh Jolie diện váy gợi cảm, rạng rỡ đón sinh nhật bên chồng con

Giải trí

Phương Trinh Jolie vừa chia sẻ loạt ảnh hoành tráng và ấm cúng trong tiệc sinh nhật của mình. Cô gây chú ý khi diện chiếc váy trắng khoét sâu gợi cảm.

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Trên trang cá nhân, Phương Trinh Jolie đăng tải loạt hình ảnh trong bữa tiệc sinh nhật được tổ chức hoành tráng và lung linh.
Nữ diễn viên chọn cho mình chiếc váy hai dây màu trắng, khoét ngực sâu gợi cảm, khoe trọn vóc dáng quyến rũ cùng làn da trắng mịn.
Bên cạnh nhan sắc thu hút, điều khiến người hâm mộ đặc biệt quan tâm là hình ảnh gia đình hạnh phúc của Phương Trinh Jolie.
Cô cùng chồng và các con diện trang phục ton-sur-ton theo dresscode nâu – be – trắng.
Khoảnh khắc cả gia đình của Phương Trinh Jolie quây quần, cùng thổi nến, cắt bánh sinh nhật mang đến cảm giác ấm áp và tràn ngập tiếng cười.
Ba con của Lý Bình - Phương Trinh Jolie cũng chiếm spotlight. Mia - con riêng nữ diễn viên ngày càng trổ mã lớn phổng, chiều cao đã gần bằng mẹ. Trong khi đó, hai quý tử Tyga (tên thật là Quan Kinh Luân) và Loka (tên thật là Quan Kinh Quân) sở hữu vẻ ngoài bụ bẫm, đáng yêu được mẹ lên đồ xịn sò.
Vợ chồng Phương Trinh Jolie không quên trao nhau cử chỉ tình tứ, thân mật.
Sự xuất hiện của cả gia đình "đủ nếp đủ tẻ" trong bữa tiệc đã khiến người hâm mộ vô cùng ngưỡng mộ.
Dù đã là mẹ ba con ở tuổi 37, Phương Trinh Jolie vẫn chăm mặc gợi cảm khoe trọn hình thể quyến rũ.
Không chỉ cuộc sống viên mãn mà sắc vóc gợi cảm cùng thời trang nóng bỏng của Phương Trinh Jolie luôn là chủ đề nhận được sự quan tâm từ cư dân mạng. Ảnh: FB Phương Trinh Jolie
