Phương Trinh Jolie được chồng trẻ ngày càng chiều chuộng

Phương Trinh Jolie được Lý Bình tặng chiếc nhẫn dịp sinh nhật. Năm 2021, Lý Bình chi 8 tỷ mua xe hơi cho Phương Trinh Jolie.
Xuất hiện trong lễ hội truyền thống ở Thái Lan, một cô gái với vẻ đẹp vừa kiêu sa, vừa ngọt ngào khiến cộng đồng mạng phải truy tìm danh tính.
Xuất hiện trong lễ hội truyền thống ở Thái Lan, một cô gái với vẻ đẹp vừa kiêu sa, vừa ngọt ngào khiến cộng đồng mạng phải truy tìm danh tính.
Sau nhiều năm kể từ ca "đập đi xây lại" toàn bộ gương mặt, nhan sắc và cuộc sống hiện tại của Vũ Thanh Quỳnh vẫn nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng.
Trong tiểu thuyết "Tam quốc diễn nghĩa", Tào Tháo bị mãnh tướng Mã Siêu truy sát nên phải “cắt râu, cởi áo” để chạy thoát thân.
Dyson HushJet là máy lọc không khí nhỏ gọn mới nhất của hãng, sở hữu thiết kế như động cơ phản lực, vận hành cực êm và có tuổi thọ lõi lọc lên tới 5 năm.
Alert đóng vai trò là căn cứ quân sự và khoa học của Canada tại vùng Nunavut, nơi có khoảng 55 người thường trú luân phiên.
Với chiều cao gần bằng trâu mộng và răng dài tới 30 cm, loài chuột cổ đại Josephoartigasia khiến giới khoa học sững sờ vì kích thước khổng lồ.
Trước đây, các nghệ nhân thường sáng tạo tác phẩm bonsai loại trung và loại lớn, nhưng ngày nay, nhiều người lại ưu chuộng kiểng bonsai tí hon.
Cuối tháng 8 Âm lịch là thời khắc “vàng” của 3 con giáp này. Tài lộc tăng mạnh, sự nghiệp thăng hoa, mở ra chương mới rực rỡ trong cuộc sống.
Nữ diễn viên Trần Vân về Thái Nguyên để trao đồ cứu trợ: đồ ăn, nước uống, áo phao cho mọi người.
Ái nữ của thiên tài công nghệ Steve Jobs gây sốt với ngoại hình xinh như hoa hậu.
Đà Nẵng bước vào mùa giao hòa với trời trong, biển lặng. Không ồn ào như mùa cao điểm, thành phố biển mang vẻ dịu êm, níu chân du khách tìm về bình yên.
Giảm mỡ hiệu quả ngay cả khi ngủ nhờ cách ăn tối khoa học, giúp cơ thể no lâu, chuyển hóa tốt và duy trì vóc dáng.
Mới đây, một đơn vị kinh doanh xe tại TP.HCM đã chào bán mẫu xe sedan hạng sang Kia K8 hybrid đời 2023 với mức giá lên đến 1,999 tỷ đồng.
Mới đây, Doãn Hải My chọn chiếc váy màu hồng nhạt điểm hoạ tiết vàng nhỏ nổi bật, mang đến cảm giác ngọt ngào và nữ tính.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Mão chủ động theo đuổi khi gặp được "đúng người" và hãy cẩn thận khi đưa ra phán đoán.
Biệt thự mái vòm được xây dựng vào năm 1991 với mục tiêu chính có thể chống chọi được bão.
Tuy chiều cao khiêm tốn nhưng Hòa Minzy được nhận xét là có gu thời trang ngày càng thăng hạng, lôi cuốn.
Nằm giữa Đại Tây Dương xanh thẳm, quần đảo Fernando de Noronha là thiên đường hoang sơ, hội tụ cảnh quan núi lửa, bãi biển ngọc và hệ sinh thái biển độc nhất.
Trước thềm chinh chiến Miss Universe 2025, Hoa hậu Hương Giang gây sốt mạng xã hội với loạt ảnh diện áo dài đỏ truyền thống giữa trời Âu.
Mới đây, ca sĩ Bảo Thy đã thu hút sự chú ý khi đăng tải loạt ảnh diện đồ bơi trong một khu nghỉ dưỡng ở Nha Trang.