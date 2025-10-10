Hà Nội

Phương Trinh Jolie được chồng trẻ ngày càng chiều chuộng

Giải trí

Phương Trinh Jolie được Lý Bình tặng chiếc nhẫn dịp sinh nhật. Năm 2021, Lý Bình chi 8 tỷ mua xe hơi cho Phương Trinh Jolie.

Thu Cúc (tổng hợp)
Đón tuổi 37, Phương Trinh Jolie nhận được chiếc nhẫn giá trị từ Lý Bình. Ảnh: FB Lý Bình.
Nữ ca sĩ khoe quà giá trị từ bạn đời. Ảnh: FB Lý Bình.
Năm 2021, Phương Trinh Jolie được Lý Bình tặng xe 8 tỷ làm quà Giáng sinh. Ảnh: FB Lý Bình.
Phương Trinh Jolie chia sẻ, tuổi 37, cô nhận ra hạnh phúc không còn nằm ở những điều xa xôi, ồn ào mà ở buổi sáng thấy cả nhà cùng cười, buổi tối nghe tiếng con bi bô, là ánh mắt bình yên của người bên cạnh. Ảnh: FB Lý Bình.
Người đẹp tâm sự: "Tôi hiểu rằng cuộc đời không cần hoàn hảo, chỉ cần trọn vẹn trong từng khoảnh khắc, không cần nhiều hơn, chỉ cần những người thân yêu vẫn ở đây, cùng nhau đi qua từng chặng đường". Ảnh: FB Phương Trinh Jolie.
Nữ ca sĩ gửi lời cảm ơn đến gia đình, nơi cô tìm thấy năng lượng, bình an và lý do để mỉm cười mỗi ngày. Ảnh: FB Phương Trinh Jolie.
Phương Trinh Jolie và Lý Bình công khai hẹn hò năm 2021. Cặp đôi kết hôn năm 2022. Ảnh: FB Phương Trinh Jolie.
Phương Trinh Jolie sinh hai con trai vào năm 2023 và 2025. Ảnh: FB Phương Trinh Jolie.
Nữ ca sĩ chia sẻ trên Người Lao Động, cô giữ cân nặng mức 54kg với số đo 3 vòng cân đối sau 9 tháng sinh nở. Ảnh: FB Phương Trinh Jolie.
Phương Trinh Jolie bày tỏ: "Trinh muốn truyền cảm hứng cho các chị em rằng hãy yêu bản thân, hãy chăm sóc bản thân trước khi chăm sóc bất cứ ai. Khi bạn đẹp và khỏe, bạn mới lan tỏa được sự tự tin và năng lượng tích cực đến mọi người". Ảnh: FB Phương Trinh Jolie.
#Phương Trinh Jolie #chồng Phương Trinh Jolie #Phương Trinh Jolie Lý Bình #Lý Bình #vợ chồng Phương Trinh Jolie

