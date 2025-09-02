Hà Nội

Giải trí

Hot face sao Việt: Hai mẹ con Phương Trinh Jolie diện áo dài mừng đại lễ

Phương Trinh Jolie cùng con gái diện áo dài mừng Tết Độc lập. Bảo Ngọc chụp ảnh cùng người hâm mộ trước giờ diễn ra lễ diễu binh, diễu hành A80. 

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Tin tức sao Việt 2/9: Phương Trinh Jolie cùng con gái diện áo dài trắng, cầm cờ đỏ sao vàng chụp ảnh mừng Tết Độc lập. Ảnh: FB Phương Trinh Jolie
Hoa hậu Bảo Ngọc chụp ảnh cùng người hâm mộ trước giờ diễn ra lễ diễu binh, diễu hành A80. Ảnh: FB Lê Nguyễn Bảo Ngọc
Gia đình Doãn Hải My - Đoàn Văn Hậu mặc đồng phục áo cờ đỏ sao vàng mừng đại lễ. Ảnh: FB Đoàn Văn Hậu
Isaac diện áo sơ mi trắng lịch lãm, cầm cờ đỏ sao vàng chụp ảnh. Ảnh: FB Isaac
Hải Tú duyên dáng với áo dài màu hồng. Ảnh: FB Hải Tú
Ca sĩ Mỹ Tâm chia sẻ khoảnh khắc cất vang tiếng hát giữa Quảng trường Ba Đình. Ảnh: FB My Tam
Tiểu Vy, Lương Thuỳ Linh, Bảo Ngọc chụp ảnh kỷ niệm sau khi kết thúc lễ diễu binh, diễu hành A80. Ảnh: FB Trần Tiểu Vy
Dàn sao Việt chụp ảnh kỷ niệm hài hước. Ảnh: FB Tran Quoc Thien
Ngọc Mai (Tổng hợp)
