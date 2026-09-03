Các mẫu xe SUV cao cấp dẫn động cầu sau của Mazda gồm CX-60, CX-70, CX-80 và CX-90 đã không đạt được mục tiêu doanh số toàn cầu chung vào năm ngoái.

Video: Chi tiết Mazda CX-90 2.5 PHEV tại Việt Nam.

Mazda đã dành nhiều năm để hướng đến phân khúc cao cấp hơn với nền tảng dẫn động cầu sau mới, động cơ 6 xi-lanh thẳng hàng và 4 mẫu SUV ngày càng lớn hơn. Tuy nhiên dường như công ty vẫn chưa hoàn toàn hài lòng với kết quả. Giám đốc điều hành của Mazda, Masahiro Moro, cho biết những thay đổi lớn sắp diễn ra đối với CX-60, CX-70, CX-80 và CX-90, và ông không mô tả chúng chỉ là những nâng cấp nhỏ giữa vòng đời thông thường.

Mazda thừa nhận CX-60, CX-70, CX-80 và CX-90 bán "ế" hơn dự kiến.

Ông Moro cho biết Mazda dự định thực hiện những thay đổi đáng kể về ngoại thất, nội thất và hệ động lực của 4 mẫu SUV cỡ lớn: “Chúng tôi sẽ thực hiện những nâng cấp ở quy mô chưa từng có từ trước đến nay”. Mazda đã bán được tổng cộng 150.637 chiếc SUV thuộc bốn dòng xe này trên toàn cầu trong năm tài chính 2025, thấp hơn nhiều so với mục tiêu 200.000 chiếc. Điều này đặc biệt quan trọng tại Hoa Kỳ , nơi Mazda bán hơn một nửa số xe thuộc dòng xe cỡ lớn của mình.

Giám đốc điều hành của Mazda, Masahiro Moro, cho biết những thay đổi lớn sắp diễn ra đối với CX-60, CX-70, CX-80 và CX-90.

Đầu tháng này, Giám đốc tài chính Jeffrey Guyton thừa nhận rằng công ty cần phát triển kinh doanh , đặc biệt là tại Mỹ, đồng thời xác nhận rằng một số cải tiến sản phẩm đang được phát triển. Cụ thể những thay đổi đó sẽ bao gồm những gì vẫn chưa rõ. Tuy nhiên, cách diễn đạt của Moro cho thấy điều gì đó toàn diện hơn nhiều so với chỉ những thay đổi nhỏ như cản trước, mâm xe và nội thất.

Công nghệ Skyactiv-Z thế hệ tiếp theo mà Mazda đang phát triển sẽ được mở rộng ra ngoài dòng động cơ bốn xi-lanh.

Thông tin về hệ động lực có lẽ là điểm thú vị nhất. Công nghệ Skyactiv-Z thế hệ tiếp theo mà Mazda đang phát triển sẽ được mở rộng ra ngoài dòng động cơ bốn xi-lanh. Điều đó hoàn toàn có thể dẫn đến một loạt các động cơ có khả năng cạnh tranh tốt hơn với ngành công nghiệp ôtô hiện nay vốn đang tràn ngập các sản phẩm hybrid. Hơn nữa, rõ ràng là Mazda không muốn từ bỏ tham vọng về mong muốn nâng tầm thương hiệu lên hạng sang. Thậm chí, ông Moro dường như vẫn quyết tâm theo đuổi mục tiêu đó tới cùng.

Thời điểm cho bản facelift vẫn chưa được công bố, và có thể 4 mẫu SUV sẽ không được cập nhật cùng lúc.

“Chúng tôi sẽ phát triển những mẫu xe này thành những sản phẩm mà mọi người sẽ nhận ra là sản phẩm chủ lực của Mazda,” ông nói. “Sẽ mất thời gian, nhưng chúng tôi chắc chắn sẽ thành công.” Thời điểm cho bản facelift vẫn chưa được công bố, và có thể 4 mẫu SUV sẽ không được cập nhật cùng lúc. CX-60 là mẫu xe lâu đời nhất, ra mắt năm 2022, trong khi CX-70 chỉ mới đến Bắc Mỹ vào năm 2024.