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Số hóa - Xe

Khách hàng muốn mua Mazda CX-30 thế hệ mới phải chờ đến năm 2030?

Mazda CX-30 được cho là sẽ chưa bước sang thế hệ mới trong vài năm tới. Mẫu crossover này dự kiến tiếp tục sử dụng nền tảng hiện tại đến hết năm tài chính 2030.

Nguyễn Thảo
Video: Đánh giá Mazda CX30 sau hơn 2 vạn km lăn bánh.

Những khách hàng đang chờ đợi một thế hệ mới của Mazda CX-30 có lẽ sẽ phải kiên nhẫn thêm một thời gian dài. Giám đốc điều hành Mazda, ông Masahiro Moro, tiết lộ rằng mẫu xe kế nhiệm của dòng crossover này sẽ chỉ được ra mắt vào năm tài chính 2030 (kết thúc vào tháng 3/2031). Điều đó đồng nghĩa với việc thế hệ CX-30 hiện tại sẽ có hơn một thập kỷ xuất hiện trên thị trường trước khi được thay thế hoàn toàn.

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Khách hàng muốn mua Mazda CX-30 thế hệ mới phải chờ đến năm 2030?

Ra mắt vào năm 2019, Mazda CX-30 được phát triển nhằm lấp đầy khoảng trống giữa mẫu SUV đô thị cỡ nhỏ CX-3 và mẫu SUV cỡ trung CX-5. Kể từ đó, CX-30 đã nhận được một số nâng cấp và cải tiến, tuy nhiên những thay đổi này chủ yếu tập trung vào trang bị và công nghệ, chưa tác động đến thiết kế ngoại thất hay không gian nội thất.

Dù vòng đời kéo dài, CX-30 vẫn duy trì sức hút với khách hàng. Mẫu crossover này hiện là xe bán chạy thứ hai của Mazda trên toàn cầu, chỉ đứng sau CX-5, với doanh số đạt 208.869 xe trong năm 2025.

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Dù vòng đời kéo dài, CX-30 vẫn duy trì sức hút với khách hàng.

Thông tin về thế hệ thứ hai của Mazda CX-30 được hé lộ trong một cuộc phỏng vấn giữa ông Masahiro Moro và tờ báo Nhật Bản Chugoku Shimbun. Bên cạnh thời điểm ra mắt dự kiến, CEO Mazda cho biết hãng sẽ áp dụng chiến lược cắt giảm chi phí mạnh mẽ trong quá trình phát triển mẫu xe mới, lấy thế hệ CX-5 mới làm nền tảng tham khảo.

Cụ thể, thế hệ CX-5 mới đã đạt được mức giảm 10% trọng lượng thép sử dụng trong thân xe, dù chiều dài tổng thể tăng thêm 115 mm so với phiên bản tiền nhiệm. Mazda chưa công bố chi tiết về nền tảng kỹ thuật của CX-30 thế hệ tiếp theo, nhưng nhiều khả năng mẫu xe này vẫn sẽ tiếp tục sử dụng cấu hình dẫn động cầu trước (FWD), đồng thời có thể chia sẻ nền tảng với thế hệ Mazda3 hatchback tiếp theo.

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hông tin về thế hệ thứ hai của Mazda CX-30 được hé lộ trong một cuộc phỏng vấn giữa ông Masahiro Moro và tờ báo Nhật Bản Chugoku Shimbun.

Dựa trên thời điểm dự kiến ra mắt, Mazda CX-30 thế hệ mới nhiều khả năng sẽ được trang bị động cơ xăng SkyActiv-Z thế hệ mới cùng hệ thống hybrid tự sạc do Mazda tự phát triển. Công nghệ hybrid này dự kiến sẽ lần đầu xuất hiện trên Mazda CX-5 vào năm 2027.

Theo ông Moro, những thay đổi trong chiến lược phát triển là điều cần thiết khi Mazda đang đối mặt với nhiều thách thức trên thị trường toàn cầu, bao gồm tình trạng bất ổn kinh tế tại các thị trường trọng điểm, chi phí nguyên vật liệu tăng cao và mức thuế nhập khẩu xe sản xuất tại Nhật Bản vào Mỹ tăng mạnh từ 2,5% lên 15%.

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Dựa trên thời điểm dự kiến ra mắt, Mazda CX-30 thế hệ mới nhiều khả năng sẽ được trang bị động cơ xăng SkyActiv-Z thế hệ mới cùng hệ thống hybrid tự sạc.

Trong kế hoạch tài chính mới, Mazda đặt mục tiêu cắt giảm chi phí cơ cấu khoảng 200 tỷ yên (tương đương 1,3 tỷ USD) trong giai đoạn từ năm tài chính 2025 đến năm tài chính 2027. Trong khi CX-30 thế hệ mới vẫn còn nhiều năm nữa mới xuất hiện, Mazda đã chính thức xác nhận mẫu SUV cỡ nhỏ CX-3 sẽ bước sang thế hệ mới vào năm 2027, với hoạt động sản xuất được thực hiện tại Thái Lan.

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