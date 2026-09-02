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Số hóa - Xe

Mazda CX-3 2027 lộ diện kích thước lớn hơn, động cơ Mild Hybrid

Thế hệ thứ hai của mẫu xe gầm cao cỡ B Mazda CX-3 dự kiến sẽ chính thức trình làng vào năm 2027 với nhiều cải tiến đáng chú ý về kích thước, công nghệ động cơ.

Nguyễn Thảo
Video: Giới thiệu Mazda CX-3 thế hệ mới tại Việt Nam.

Thông tin này vừa được tập đoàn ôtô Nhật Bản hé lộ trong báo cáo tài chính quý I của năm tài chính kết thúc vào tháng 3/2027. Ở lần nâng cấp toàn diện này, Mazda CX-3 được định hướng gia tăng chiều dài và chiều rộng so với phiên bản hiện hành nhằm tối ưu không gian nội thất.

Điểm cải tiến kỹ thuật nổi bật nhất trên thế hệ mới là sự xuất hiện của hệ thống truyền động Mild Hybrid (MHEV) sử dụng điện áp 60V, hứa hẹn nâng cao khả năng tiết kiệm nhiên liệu và cắt giảm lượng khí thải.

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Mazda CX-3 thế hệ mới sẽ ra mắt vào năm 2027.

Thái Lan được lựa chọn làm trung tâm sản xuất chính cho dòng xe này. Toàn bộ xe sản xuất tại đây sẽ phục vụ người tiêu dùng nội địa, đồng thời xuất khẩu ngược lại thị trường Nhật Bản cũng như các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á.

Nhằm chuẩn bị cho dự án mới, Mazda lên kế hoạch rót thêm khoảng 5 tỷ baht (tương đương hơn 3,92 nghìn tỷ đồng) để nâng cấp và mở rộng hạ tầng sản xuất tại Thái Lan. Khoản đầu tư tập trung đẩy mạnh tỷ lệ tự động hóa, ứng dụng hệ thống robot tiên tiến vào các khâu then chốt như dập khung, hàn thân vỏ, sơn và hoàn thiện sản phẩm. Qua đó, hãng hướng tới mục tiêu nâng tổng công suất vận hành lên ngưỡng 100.000 xe mỗi năm.

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Thế hệ thứ hai của mẫu xe Mazda CX-3 dự kiến sẽ chính thức trình làng vào năm 2027 với nhiều cải tiến đáng chú ý về kích thước, công nghệ động cơ.

Thái Lan hiện giữ vị trí quan trọng trong mạng lưới sản xuất của Mazda tại khu vực Đông Nam Á. Hãng đang có bốn công ty hoạt động tại quốc gia này, đảm nhiệm các lĩnh vực từ sản xuất ôtô, động cơ, hộp số và linh kiện đến phân phối và marketing.

Mazda cũng tham gia liên doanh AutoAlliance (Thailand) cùng Ford. Đây là một trong những cơ sở sản xuất xe du lịch và bán tải quan trọng của hai thương hiệu tại khu vực. Bên cạnh đó, Mazda Powertrain Manufacturing (Thailand) phụ trách sản xuất động cơ và hộp số thuộc dòng SKYACTIV.

Trong bối cảnh đó, việc đưa CX-3 thế hệ mới vào sản xuất tại Thái Lan sẽ giúp Mazda tận dụng hệ thống cơ sở vật chất và chuỗi cung ứng hiện có, đồng thời phục vụ trực tiếp các thị trường Đông Nam Á và Nhật Bản.

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