Máy giặt lâu năm, thay ống nước để tránh sự cố lớn

Máy giặt là thiết bị gia dụng thường phải làm việc với tần suất cao trong nhiều năm, nhưng không phải bộ phận nào cũng có tuổi thọ tương đương với thân máy. Trong đó, ống dẫn nước máy giặt thường bị bỏ quên dù liên tục chịu áp lực từ nguồn nước và những rung động trong quá trình vận hành. Khi lớp cao su hoặc phần bọc bên ngoài xuống cấp, ống có thể nứt, phồng hoặc rò rỉ mà người dùng không nhận ra cho đến khi nước tràn ra sàn. Vì vậy, thay ống định kỳ là một trong những cách bảo trì tương đối đơn giản nhưng có thể giúp ngăn một sự cố nhỏ biến thành thiệt hại lớn.

Ống cấp nước của máy giặt cần được kiểm tra định kỳ để phát hiện sớm dấu hiệu nứt, phồng hoặc xuống cấp.

Một chiếc máy giặt thông thường có các đường ống phục vụ nước nóng, nước lạnh và nước thải. Với các ống cấp nước, việc kiểm tra và thay mới sau khoảng 3-5 năm được khuyến nghị như một biện pháp phòng ngừa, trong khi một số loại ống bọc thép có thể cần được thay sau khoảng 5 năm sử dụng. Thời điểm thực tế còn phụ thuộc vào chất lượng ống, môi trường đặt máy và tần suất giặt. Người dùng không nên chỉ chờ đến khi xuất hiện vết rò mới xử lý, bởi một đường ống xuống cấp có thể hỏng bất ngờ khi máy đang hoạt động. Nếu chiếc máy giặt trong nhà đã sử dụng nhiều năm nhưng chưa từng được kiểm tra đường ống, đây là bộ phận nên được đưa vào danh sách bảo trì càng sớm càng tốt.

Khi thay ống dẫn máy giặt, người dùng cũng nên tranh thủ vệ sinh bộ lọc ở đầu vào nguồn nước. Cặn bẩn và các hạt nhỏ tích tụ tại đây có thể làm giảm khả năng cấp nước, khiến máy hoạt động kém hiệu quả hơn. Một mẹo đơn giản là ghi ngày lắp đặt trực tiếp lên ống bằng bút không phai, sau đó đặt lịch nhắc trên điện thoại để kiểm tra hoặc thay thế theo chu kỳ. Các chuyên gia cũng khuyến nghị sử dụng gioăng mới khi lắp ống mới thay vì tận dụng gioăng cũ. Gioăng đã qua thời gian dài sử dụng có thể bị chai, biến dạng hoặc mắc lại trong đầu nối, khiến mối nối mới không kín và vẫn phát sinh rò rỉ.

Quá trình thay ống cấp nước không quá phức tạp nhưng cần thực hiện đúng trình tự. Trước tiên, hãy rút phích cắm máy giặt khỏi nguồn điện và khóa cả van nước nóng lẫn nước lạnh. Đặt khăn hoặc một chiếc xô nhỏ bên dưới các đầu nối để hứng lượng nước còn lại trong đường ống. Sau đó tháo ống cũ, đồng thời kiểm tra kỹ phần đầu vào xem gioăng cũ có bị mắc lại hay không. Khi lắp ống mới, trước hết hãy vặn bằng tay cho đến khi khớp, sau đó dùng kìm siết thêm khoảng ba phần tư vòng. Không nên cố siết quá mạnh vì lực quá lớn có thể làm hỏng ren hoặc chính đường ống.

Khi lắp ống mới, cần để đường ống có đủ độ chùng và kiểm tra kỹ các mối nối trước khi đưa máy giặt về vị trí cũ.

Sau khi hoàn tất, chưa nên lập tức đẩy máy giặt sát tường. Hãy mở lại van nước và quan sát toàn bộ các mối nối để chắc chắn không có dấu hiệu rò rỉ. Đường ống cũng cần có đủ độ chùng, tránh bị gập hoặc kẹp giữa thân máy và tường, bởi máy giặt có thể rung và dịch chuyển trong lúc vắt. Sau lần giặt đầu tiên, người dùng nên kiểm tra lại các đầu nối một lần nữa. Về lâu dài, nên quan sát đường ống khoảng 6 tháng/lần, đặc biệt chú ý các dấu hiệu như nứt, đổi màu, phồng, ăn mòn hoặc biến dạng. Việc ghi nhớ ngày thay mới và đưa lịch kiểm tra vào kế hoạch bảo trì gia đình sẽ giúp người dùng chủ động hơn, thay vì chỉ xử lý khi nước đã bắt đầu rò ra sàn.