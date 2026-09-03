Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
[GALLERY] Mitsubishi Pajero 2027 chốt giá từ 49.105 USD, "đấu" Toyota Prado

Số hóa - Xe

[GALLERY] Mitsubishi Pajero 2027 chốt giá từ 49.105 USD, "đấu" Toyota Prado

Mitsubishi Pajero 2027 sẽ bán ra từ tháng 12/2026, giá khởi điểm 68.490 AUD (49.100 USD), sử dụng động cơ diesel 2.4L và hệ dẫn động bốn bánh Super Select II.

Nguyễn Anh
Sau khoảng 20 năm kể từ lần gần nhất có một thế hệ hoàn toàn mới, Mitsubishi Pajero chuẩn bị trở lại thị trường Australia. Pajero 2027 sẽ được phân phối với ba phiên bản GLS, Exceed và GSR, với lựa chọn cấu hình 5 hoặc 7 chỗ.
Sau khoảng 20 năm kể từ lần gần nhất có một thế hệ hoàn toàn mới, Mitsubishi Pajero chuẩn bị trở lại thị trường Australia. Pajero 2027 sẽ được phân phối với ba phiên bản GLS, Exceed và GSR, với lựa chọn cấu hình 5 hoặc 7 chỗ.
Giá bán Mitsubishi Pajero 2027 như sau: Pajero GLS 5 chỗ – 68.490 AUD (49.105 USD); Pajero GLS 7 chỗ – 69.990 AUD (50.200 USD); Pajero Exceed 7 chỗ – 79.990 AUD (57.376 USD); Pajero GSR 7 chỗ – 84.990 AUD (60.960 USD).
Giá bán Mitsubishi Pajero 2027 như sau: Pajero GLS 5 chỗ – 68.490 AUD (49.105 USD); Pajero GLS 7 chỗ – 69.990 AUD (50.200 USD); Pajero Exceed 7 chỗ – 79.990 AUD (57.376 USD); Pajero GSR 7 chỗ – 84.990 AUD (60.960 USD).
So với Pajero Sport trước đây, Pajero mới có mức giá cao hơn đáng kể, chênh lệch tối đa khoảng 19.400 AUD (14.000 USD) tùy phiên bản. Mitsubishi lý giải sự khác biệt bằng những nâng cấp về kích thước, tiện nghi, công nghệ và trang bị, đồng thời định vị Pajero là mẫu SUV đầu bảng của hãng.
So với Pajero Sport trước đây, Pajero mới có mức giá cao hơn đáng kể, chênh lệch tối đa khoảng 19.400 AUD (14.000 USD) tùy phiên bản. Mitsubishi lý giải sự khác biệt bằng những nâng cấp về kích thước, tiện nghi, công nghệ và trang bị, đồng thời định vị Pajero là mẫu SUV đầu bảng của hãng.
Với giá từ 68.490 AUD, Pajero GLS 5 chỗ đắt hơn 9.500 AUD so với Ford Everest Active 5 chỗ sử dụng động cơ 4 xi-lanh, nhưng thấp hơn 4.710 AUD so với c GX 5 chỗ.
Với giá từ 68.490 AUD, Pajero GLS 5 chỗ đắt hơn 9.500 AUD so với Ford Everest Active 5 chỗ sử dụng động cơ 4 xi-lanh, nhưng thấp hơn 4.710 AUD so với c GX 5 chỗ.
Ở bản đầu bảng, Pajero GSR có giá 84.990 AUD, cao hơn Ford Everest Platinum giá 82.917 AUD. Đáng chú ý, Everest Platinum sử dụng động cơ diesel V6, trong khi Pajero vẫn dùng máy dầu 4 xi-lanh. Mức giá của GSR cũng đưa Pajero mới đến gần Toyota Prado VX, hiện được niêm yết ở mức 88.030 AUD tại Australia.
Ở bản đầu bảng, Pajero GSR có giá 84.990 AUD, cao hơn Ford Everest Platinum giá 82.917 AUD. Đáng chú ý, Everest Platinum sử dụng động cơ diesel V6, trong khi Pajero vẫn dùng máy dầu 4 xi-lanh. Mức giá của GSR cũng đưa Pajero mới đến gần Toyota Prado VX, hiện được niêm yết ở mức 88.030 AUD tại Australia.
Mitsubishi cũng đã được cơ quan quản lý Australia phê duyệt một phiên bản GLX có giá thấp hơn. Tuy nhiên, hãng mới chỉ đang cân nhắc bổ sung cấu hình này vào danh mục trong tương lai. Pajero mới có kích thước lớn hơn Pajero Sport và cả thế hệ Pajero trước đây, nhưng tương đương với Ford Everest.
Mitsubishi cũng đã được cơ quan quản lý Australia phê duyệt một phiên bản GLX có giá thấp hơn. Tuy nhiên, hãng mới chỉ đang cân nhắc bổ sung cấu hình này vào danh mục trong tương lai. Pajero mới có kích thước lớn hơn Pajero Sport và cả thế hệ Pajero trước đây, nhưng tương đương với Ford Everest.
Dù tiếp tục có mối liên hệ với bán tải Triton, Mitsubishi cho biết Pajero sở hữu thiết kế thân xe riêng và chỉ chia sẻ phần phía trước của kết cấu khung gầm dạng ladder-frame với mẫu bán tải. Tại Australia, Pajero mới đóng vai trò kế nhiệm Pajero Sport. Ở một số thị trường khác, Mitsubishi dự kiến vẫn phân phối hai dòng xe song song.
Dù tiếp tục có mối liên hệ với bán tải Triton, Mitsubishi cho biết Pajero sở hữu thiết kế thân xe riêng và chỉ chia sẻ phần phía trước của kết cấu khung gầm dạng ladder-frame với mẫu bán tải. Tại Australia, Pajero mới đóng vai trò kế nhiệm Pajero Sport. Ở một số thị trường khác, Mitsubishi dự kiến vẫn phân phối hai dòng xe song song.
Cả ba phiên bản sử dụng động cơ diesel 2.4L 4N16 với một bộ tăng áp, sản sinh công suất 204 mã lực, cùng mô-men xoắn cực đại 480 Nm. Hộp số đi kèm là loại tự động 8 cấp. Hệ dẫn động bốn bánh Super Select II được trang bị tiêu chuẩn, kết hợp hộp số phụ và chế độ 4WD Auto cho phép vận hành bốn bánh trên đường nhựa. Xe còn có khóa vi sai trung tâm và khóa vi sai cầu sau.
Cả ba phiên bản sử dụng động cơ diesel 2.4L 4N16 với một bộ tăng áp, sản sinh công suất 204 mã lực, cùng mô-men xoắn cực đại 480 Nm. Hộp số đi kèm là loại tự động 8 cấp. Hệ dẫn động bốn bánh Super Select II được trang bị tiêu chuẩn, kết hợp hộp số phụ và chế độ 4WD Auto cho phép vận hành bốn bánh trên đường nhựa. Xe còn có khóa vi sai trung tâm và khóa vi sai cầu sau.
Khả năng kéo rơ-moóc có phanh đạt 3.500 kg. Bình nhiên liệu có dung tích 80 lít, lớn hơn mức 68 lít trên Pajero Sport. Xe đồng thời sử dụng dung dịch xử lý khí thải AdBlue với bình chứa 17 lít.
Khả năng kéo rơ-moóc có phanh đạt 3.500 kg. Bình nhiên liệu có dung tích 80 lít, lớn hơn mức 68 lít trên Pajero Sport. Xe đồng thời sử dụng dung dịch xử lý khí thải AdBlue với bình chứa 17 lít.
Mitsubishi Pajero 2027 dự kiến bắt đầu được bàn giao tại Australia từ tháng 12/2026. Theo thông tin được công bố, mẫu SUV này đã nhận hơn 3.000 lượt đăng ký quan tâm trước khi chính thức có mặt tại đại lý.
Mitsubishi Pajero 2027 dự kiến bắt đầu được bàn giao tại Australia từ tháng 12/2026. Theo thông tin được công bố, mẫu SUV này đã nhận hơn 3.000 lượt đăng ký quan tâm trước khi chính thức có mặt tại đại lý.
Video: Giới thiệu mẫu xe SUV Mitsubishi Pajero 2027 mới.
Nguyễn Anh
#Mitsubishi Pajero 2027 mới #giá xe Mitsubishi Pajero 2027 #Mitsubishi Pajero 2027 bản cao cấp #xe SUV Mitsubishi Pajero 2027 #Mitsubishi Pajero 2027 ra mắt #Mitsubishi Pajero 2027 về Việt Nam

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Gallery Video Podcast Infographic eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT