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[GALLERY] Mitsubishi Outlander 2026 rục rịch về Việt Nam, động cơ mild hybrid

Số hóa - Xe

[GALLERY] Mitsubishi Outlander 2026 rục rịch về Việt Nam, động cơ mild hybrid

Dù chưa công bố thời điểm cụ thể, đại diện hãng xe Nhật Bản đã xác nhận việc đưa Mitsubishi Outlander thế hệ mới về thị trường Việt Nam ngay trong năm 2026.

Nguyễn Anh
Trong khuôn khổ sự kiện giới thiệu dòng xe Pajero thế hệ mới diễn ra tại Nhật Bản, ông Tomoki Yanagawa - Tổng Giám đốc Mitsubishi Motors Việt Nam đã xác nhận kế hoạch ra mắt Outlander thế hệ mới ở thị trường trong nước. Theo thông tin ban đầu, mẫu SUV cỡ C này sẽ được giới thiệu trong năm nay với cấu hình trang bị động cơ mild hybrid.
Trong khuôn khổ sự kiện giới thiệu dòng xe Pajero thế hệ mới diễn ra tại Nhật Bản, ông Tomoki Yanagawa - Tổng Giám đốc Mitsubishi Motors Việt Nam đã xác nhận kế hoạch ra mắt Outlander thế hệ mới ở thị trường trong nước. Theo thông tin ban đầu, mẫu SUV cỡ C này sẽ được giới thiệu trong năm nay với cấu hình trang bị động cơ mild hybrid.
Việc đưa Outlander thế hệ mới trở lại thị trường được xem là bước đi nhằm củng cố lại dải sản phẩm của thương hiệu Nhật Bản. Tại Việt Nam, mẫu xe này tiếp tục cạnh tranh ở nhóm SUV hạng C, nơi đang có sự hiện diện của nhiều đối thủ lớn như: Honda CR-V, Mazda CX-5, Ford Territory hay Hyundai Tucson.
Việc đưa Outlander thế hệ mới trở lại thị trường được xem là bước đi nhằm củng cố lại dải sản phẩm của thương hiệu Nhật Bản. Tại Việt Nam, mẫu xe này tiếp tục cạnh tranh ở nhóm SUV hạng C, nơi đang có sự hiện diện của nhiều đối thủ lớn như: Honda CR-V, Mazda CX-5, Ford Territory hay Hyundai Tucson.
Ở thế hệ mới, Mitsubishi Outlander sở hữu kích thước tổng thể với chiều dài 4.710 mm, rộng 1.862 mm, cao 1.740 mm và chiều dài cơ sở đạt 2.706 mm, đi cùng khoảng sáng gầm xe khoảng 210 mm. Các thông số này đều gia tăng đáng kể so với thế hệ trước đó. Xe tiếp tục duy trì kết cấu 3 hàng ghế dạng 5+2, trong đó hàng ghế thứ ba có khả năng gập phẳng để mở rộng không gian chứa đồ.
Ở thế hệ mới, Mitsubishi Outlander sở hữu kích thước tổng thể với chiều dài 4.710 mm, rộng 1.862 mm, cao 1.740 mm và chiều dài cơ sở đạt 2.706 mm, đi cùng khoảng sáng gầm xe khoảng 210 mm. Các thông số này đều gia tăng đáng kể so với thế hệ trước đó. Xe tiếp tục duy trì kết cấu 3 hàng ghế dạng 5+2, trong đó hàng ghế thứ ba có khả năng gập phẳng để mở rộng không gian chứa đồ.
Ngoại thất của xe ghi nhận sự thay đổi toàn diện theo ngôn ngữ thiết kế Dynamic Shield hiện đại, mang nhiều nét tương đồng với mẫu MPV Xpander. Phần đầu xe nổi bật với dải đèn LED định vị ban ngày đặt cao, cụm đèn chiếu sáng chính LED được di chuyển xuống vị trí thấp hơn.
Ngoại thất của xe ghi nhận sự thay đổi toàn diện theo ngôn ngữ thiết kế Dynamic Shield hiện đại, mang nhiều nét tương đồng với mẫu MPV Xpander. Phần đầu xe nổi bật với dải đèn LED định vị ban ngày đặt cao, cụm đèn chiếu sáng chính LED được di chuyển xuống vị trí thấp hơn.
Bên trong khoang cabin, mẫu SUV cỡ C này được tích hợp nhiều trang bị hiện đại như: màn hình cảm ứng trung tâm 12,3 inch kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây, bảng đồng hồ kỹ thuật số, màn hình hiển thị thông tin trên kính lái (HUD), đế sạc không dây, hệ thống âm thanh Yamaha, điều hòa tự động 3 vùng độc lập và cửa sổ trời toàn cảnh.
Bên trong khoang cabin, mẫu SUV cỡ C này được tích hợp nhiều trang bị hiện đại như: màn hình cảm ứng trung tâm 12,3 inch kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây, bảng đồng hồ kỹ thuật số, màn hình hiển thị thông tin trên kính lái (HUD), đế sạc không dây, hệ thống âm thanh Yamaha, điều hòa tự động 3 vùng độc lập và cửa sổ trời toàn cảnh.
Tham khảo tại thị trường Bắc Mỹ, phiên bản mild-hybrid của Mitsubishi Outlander 2026 mới được trang bị động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp 1.5L kết hợp cùng hệ thống điện 48V.
Tham khảo tại thị trường Bắc Mỹ, phiên bản mild-hybrid của Mitsubishi Outlander 2026 mới được trang bị động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp 1.5L kết hợp cùng hệ thống điện 48V.
Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 174 mã lực và mô-men xoắn cực đại 279 Nm, đi kèm hộp số tự động vô cấp CVT và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian S-AWC. Mức tiêu hao nhiên liệu hỗn hợp theo công bố vào khoảng 8,7 lít/100 km.
Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 174 mã lực và mô-men xoắn cực đại 279 Nm, đi kèm hộp số tự động vô cấp CVT và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian S-AWC. Mức tiêu hao nhiên liệu hỗn hợp theo công bố vào khoảng 8,7 lít/100 km.
Về trang bị an toàn, Mitsubishi Outlander thế hệ mới được kỳ vọng tiếp tục có hệ thống hỗ trợ lái xe nâng cao (ADAS), nhưng danh sách trang bị cụ thể dành cho Việt Nam chưa được công bố.
Về trang bị an toàn, Mitsubishi Outlander thế hệ mới được kỳ vọng tiếp tục có hệ thống hỗ trợ lái xe nâng cao (ADAS), nhưng danh sách trang bị cụ thể dành cho Việt Nam chưa được công bố.
Thời điểm Mitsubishi Outlander 2026 chào sân thị trường Việt Nam hiện chưa được công bố cụ thể, chi tiết các phiên bản cũng như mức giá phân phối dự kiến vẫn chưa được phía đại diện hãng công bố nhưng dự định sẽ vào tháng 10 năm nay.
Thời điểm Mitsubishi Outlander 2026 chào sân thị trường Việt Nam hiện chưa được công bố cụ thể, chi tiết các phiên bản cũng như mức giá phân phối dự kiến vẫn chưa được phía đại diện hãng công bố nhưng dự định sẽ vào tháng 10 năm nay.
Video: Giới thiệu Mitsubishi Outlander 2026 mới.
Nguyễn Anh
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