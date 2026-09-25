Bộ đôi Defender và Discovery đang bị triệu hồi tại châu Âu do lỗi bình nhiên liệu có thể gây cháy xe. Các xe này đều được sản xuất tại Anh từ tháng 1/2026.

Video: Ra mắt Land Rover Defender 2026.

Theo Hệ thống cảnh báo nhanh của Liên minh châu Âu (EU), Jaguar Land Rover đang phải triệu hồi hai mẫu xe Defender và Discovery do thành bình nhiên liệu gần khu vực van kiểm tra cổ nạp có thể bị mỏng hơn so với tiêu chuẩn, khiến bình có thể không chịu được lực tác động, gây rò rỉ nhiên liệu và hỏa hoạn.

Land Rover Defender và Discovery lỗi bình nhiên liệu có thể gây cháy.

Hiện chưa rõ số lượng xe cụ thể bị ảnh hưởng bởi đợt triệu hồi này, nhưng các mẫu Defender và Discovery trong diện ảnh hưởng đều được sản xuất tại nhà máy Jaguar Land Rover tại Anh từ ngày 20/1/2026 đến ngày 31/1/2026.

Vào tháng 6 vừa qua, Jaguar Land Rover cũng phải triệu hồi hơn 250.000 xe tại thị trường Bắc Mỹ do lỗi túi khí có thể hoạt động không đúng chức năng khi xảy ra tai nạn, ảnh hưởng đến các mẫu Defender, Discovery và Range Rover.