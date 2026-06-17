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Quân sự - Thế giới

Hiện trường máy bay rơi xuống cao tốc ở Mỹ, một người tử vong

Một chiếc máy bay tư nhân bị rơi xuống đường cao tốc ở Texas, Mỹ, rồi bốc cháy, khiến một người tử vong.

An An (Theo AP)

AP dẫn thông tin từ các nhà chức trách cho biết, chiếc máy bay chở 6 người gặp nạn và rơi xuống đường cao tốc ở Laredo, bang Texas, rồi bốc cháy vào tối 16/6 (giờ địa phương).

Chứng kiến vụ việc, nhiều người vội vã chạy đến hiện trường, dùng búa đập vỡ kính buồng lái và cố gắng mở cửa máy bay đưa các nạn nhân ra ngoài. Vụ tai nạn khiến 1 người thiệt mạng nhưng chưa rõ nạn nhân ở trên máy bay hay dưới mặt đất.

"Chiếc máy bay đã rơi xuống đường cao tốc Loop 20 gần biên giới Texas (Mỹ) - Mexico ngay sau 22h tối 16/6 (giờ địa phương)", Jose Baeza, điều tra viên của Sở Cảnh sát Laredo, thông tin.

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Chiếc máy bay rơi xuống đường cao tốc tại Laredo, Texas, và bốc cháy ngày 16/6/2026. Ảnh: Zayra Garza/AP.

Đoạn video ghi lại từ camera hành trình được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy chiếc máy bay lao xuống đường cao tốc, làm đổ một cột đèn trước khi dừng lại không xa sân bay quốc tế Laredo. Phần đuôi bị tách rời khỏi thân máy bay.

"Cảnh tượng giống như trong phim vậy. Tôi đã rất sốc", Zayra Garza, một nhân chứng, kể lại.

Theo thông tin từ FlightAware, một công ty theo dõi và dữ liệu hàng không, chiếc máy bay vừa gặp nạn là loại Cessna Citation Latitude phản lực hai động cơ. Phi cơ cất cánh từ sân bay quốc tế Los Cabos ở Mexico lúc 18h19 và dự định đến Laredo (Texas, Mỹ).

Nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được điều tra. Giám đốc Sân bay Quốc tế Laredo, Gilberto Sanchez, nói với đài truyền hình KGNS ở Laredo rằng máy bay gặp sự cố kỹ thuật, song ông không cung cấp thêm chi tiết.

Đây là vụ tai nạn hàng không nghiêm trọng thứ ba tại Mỹ chỉ trong vòng 3 ngày. Một chiếc máy bay B-52 đã gặp nạn hôm 15/6 trong một chuyến bay thử nghiệm tại căn cứ không quân Edwards ở California, khiến toàn bộ 8 người trên máy bay thiệt mạng. Trước đó, ngày 14/6, 12 người đã thiệt mạng khi một chiếc máy bay chở người tham gia nhảy dù ở Missouri bị rơi.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một vụ máy bay rơi ở Mỹ hồi năm 2025

Nguồn video: VTV
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