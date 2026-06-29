Thông tin vụ rơi máy bay ở Pháp, 11 người tử vong

Một máy bay chở nhóm người nhảy dù bị rơi ở Pháp, khiến toàn bộ 11 người trên phi cơ thiệt mạng.

AP dẫn lời ông Yves Séguy, Tỉnh trưởng vùng Meurthe-et-Moselle, ngày 28/6 cho biết máy bay gặp sự cố kỹ thuật và "rơi gần như thẳng đứng" ngay sau khi cất cánh từ sân bay Nancy-Essey ở ngoại ô thành phố Nancy.

"Chiếc máy bay đã rơi xuống khu vực rìa một khu dân cư gần sân bay", ông Yves nói với Đài truyền hình BFM-TV.

Vụ tai nạn máy bay ở Pháp khiến 11 người thiệt mạng. Ảnh: M6.

Theo dịch vụ theo dõi chuyến bay Flightradar24, máy bay nghiêng sang trái sau khi cất cánh và rơi xuống chưa đầy một phút sau đó gần khu dân cư.

Theo L'Est Républicain, một tờ báo địa phương, những người thiệt mạng bao gồm 5 huấn luyện viên nhảy dù, 5 người nhảy dù và phi công.

Ông Yves Séguy cho biết thêm, các dịch vụ khẩn cấp đã có mặt ngay lập tức sau khi tai nạn xảy ra và đang hỗ trợ tâm lý cho một số người thân của các nạn nhân.

“Chúng tôi đang huy động tất cả nguồn lực sẵn có, bao gồm các đội y tế khẩn cấp, lực lượng cứu hỏa, cảnh sát,...", Tỉnh trưởng Yves nói tiếp.

Một cư dân, được đài BFM-TV xác định là John Curaku, kể với đài truyền hình rằng ông đang ở trong vườn thì nghe thấy tiếng động, ngay sau đó là một tiếng nổ lớn.

Cảnh sát đã phong tỏa hiện trường vụ tai nạn và mở cuộc điều tra. Lực lượng chức năng đang thu thập lời khai của các nhân chứng.

Các trang web theo dõi chuyến bay xác định chiếc phi cơ gặp nạn là máy bay một động cơ Pilatus PC-6, một loại máy bay vận tải nhỏ dùng để chở hàng hóa, hành khách và người nhảy dù.

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Nguồn video: VTV