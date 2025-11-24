Hà Nội

Xã hội

Mâu thuẫn khi đi hát karaoke, nam thanh niên bị đâm trọng thương

Do mâu thuẫn khi đi hát karaoke, Trần Minh Lưng (tỉnh Đồng Nai) dùng dao nhọn đâm nhiều nhát vào lưng anh N.H.S, khiến nạn nhân bị thương nặng.

Hạo Nhiên

Ngày 24/11, thông tin từ Công an phường Vũng Áng (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Trần Minh Lưng (SN 1998, trú xã Phương Bình, TP Cần Thơ, là đối tượng gây án bỏ trốn bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai ra quyết định truy tìm người) đang thuê trọ, lẩn trốn tại địa bàn.

Trước đó, ngày 01/08, Trần Minh Lưng khi đi hát Karaoke cùng bạn tại quán Diamond thuộc ấp Bình Lâm, xã Long Thành (Đồng Nai) đã xảy ra mâu thuẫn với anh N.H.S hát cùng phòng.

6923e7a528270.jpg
Đối tượng Trần Minh Lưng (giữa) bị cơ quan Công an bắt giữ.

Sau khi lời qua tiếng lại, Trần Minh Lưng đã dùng dao nhọn dài 20cm thường mang theo bên mình đâm nhiều nhát vào lưng anh N.H.S, khiến nạn nhân bị thương tích nặng. Gây án xong, Lưng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Ngay sau đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Minh Lưng, đồng thời ra quyết định truy tìm người.

Đến tối ngày 23/11, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Vũng Áng đã tiếp cận, khống chế, bắt giữ đối tượng và bàn giao cho Công an xã Long Thành (tỉnh Đồng Nai) tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

>>> Xem thêm video thông tin về nghi phạm truy sát cả gia đình 4 người ở Quảng Ngãi.

(Nguồn: Truyền hình Nghệ An)
Tạm giữ hình sự 2 đối tượng chém người tử vong ở Vĩnh Long

Do mâu thuẫn cá nhân, Phát và Giàu đã dùng dao tự chế đâm, chém anh L.T.T. và N.V.Th., khiến một nạn nhân tử vong, người còn lại bị thương nặng.

Ngày 23/11, thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối với Châu Tấn Phát (35 tuổi) và Võ Văn Giàu (19 tuổi, cùng ngụ xã Ba Tri, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, vào khoảng 23h ngày 20/11, do có mâu thuẫn cá nhân nên Phát và Giàu dùng dao tự chế đâm, chém anh L.T.T. và anh N.V.Th. (cùng 25 tuổi, ngụ ấp An Hội, xã Ba Tri) khiến cả hai bị thương nặng.

Khởi tố nam thanh niên gây tai nạn làm 2 người tử vong

Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra trên đường Lý Thường Kiệt, phường Đạo Thạnh (tỉnh Đồng Tháp) khiến 2 người tử vong tại chỗ.

Ngày 22/11, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Trọng Cường (SN 2004, ngụ Ấp 4, xã Đăk Lua, tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Trước đó, vào lúc 2h45 ngày 19/11, mặc dù đã sử dụng rượu bia và chưa có giấy phép lái xe, nhưng Nguyễn Trọng Cường vẫn điều khiển xe mô tô chở theo Nguyễn Trọng Sơn (SN: 2008, ngụ Ấp 4, xã Đăk Lua, tỉnh Đồng Nai) và Nguyễn Văn Dể (SN: 1997 ngụ xã Thạnh Quới, TP. Cần Thơ) lưu thông trên đường với tốc độ cao.

