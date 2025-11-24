Mâu thuẫn khi đi hát karaoke, nam thanh niên bị đâm trọng thương

Do mâu thuẫn khi đi hát karaoke, Trần Minh Lưng (tỉnh Đồng Nai) dùng dao nhọn đâm nhiều nhát vào lưng anh N.H.S, khiến nạn nhân bị thương nặng.

Ngày 24/11, thông tin từ Công an phường Vũng Áng (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Trần Minh Lưng (SN 1998, trú xã Phương Bình, TP Cần Thơ, là đối tượng gây án bỏ trốn bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai ra quyết định truy tìm người) đang thuê trọ, lẩn trốn tại địa bàn.

Trước đó, ngày 01/08, Trần Minh Lưng khi đi hát Karaoke cùng bạn tại quán Diamond thuộc ấp Bình Lâm, xã Long Thành (Đồng Nai) đã xảy ra mâu thuẫn với anh N.H.S hát cùng phòng.

Đối tượng Trần Minh Lưng (giữa) bị cơ quan Công an bắt giữ.

Sau khi lời qua tiếng lại, Trần Minh Lưng đã dùng dao nhọn dài 20cm thường mang theo bên mình đâm nhiều nhát vào lưng anh N.H.S, khiến nạn nhân bị thương tích nặng. Gây án xong, Lưng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Ngay sau đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Minh Lưng, đồng thời ra quyết định truy tìm người.

Đến tối ngày 23/11, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Vũng Áng đã tiếp cận, khống chế, bắt giữ đối tượng và bàn giao cho Công an xã Long Thành (tỉnh Đồng Nai) tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

>>> Xem thêm video thông tin về nghi phạm truy sát cả gia đình 4 người ở Quảng Ngãi.