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Xã hội

Mắt xích bóc gỡ đường dây ma túy lớn liên quan diễn viên Kiều Thanh

Từ vụ phát hiện 3 đối tượng có hành vi trồng cần sa, cảnh sát đã bóc gỡ đường dây tội phạm ma túy có nhiều tầng nấc với phương thức, thủ đoạn hoạt động tinh vi.

Hải Ninh

Tối ngày 25/8, thông tin về vụ án ma túy liên quan diễn viên Kiều Thanh, Công an TP Hà Nội cho biết, đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội phối hợp với Công an các phường Khương Đình, Hoàn Kiếm, Yên Hòa triệu tập tổng số 226 đối tượng (có 144 trường hợp xét nghiệm dương tính với chất ma túy). Công an đã củng cố hồ sơ xử lý hình sự 147 đối tượng.

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Lực lượng chức năng đã thu giữ 14,655kg Methamphetamine; 1,26kg Ketamine; 6,182kg MDMA; hơn 116 gam heroin; 1 khẩu súng cùng đạn; 843 dụng cụ phục vụ việc sử dụng trái phép chất ma túy và nhiều tang vật liên quan khác.

Theo Công an TP Hà Nội, ngày 29/6, Công an phường Yên Hòa phát hiện 3 đối tượng có hành vi trồng cây cần sa để sử dụng và bán cho các đối tượng khác. Tang vật thu giữ gồm hơn 3,3kg cần sa khô cùng 97 cây cần sa.

Công an phường Yên Hòa sau đó đã phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Thành phố khẩn trương điều tra, triệu tập 15 đối tượng liên quan, khởi tố vụ án mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy và khởi tố 5 bị can. Đây được xác định là mắt xích ban đầu để lực lượng chức năng tiếp tục bóc gỡ đường dây tội phạm ma túy có nhiều tầng nấc với phương thức, thủ đoạn hoạt động tinh vi.

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Các đối tượng liên quan trong vụ án được triệu tập về trụ sở Công an phường Yên Hòa để phục vụ công tác đấu tranh, điều tra mở rộng.

Mở rộng vụ án, lực lượng Công an phát hiện Nguyễn Thị Đông (SN 1979, trú tại phường Khương Đình, Hà Nội) có hành vi cung cấp dụng cụ phục vụ việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Ngày 19/7, Công an phường Yên Hòa kiểm tra, thu giữ 10 bộ dụng cụ khi đối tượng đang mang đi giao cho khách và tiếp tục thu giữ thêm 781 dụng cụ tại nơi ở.

Từ tài liệu, chứng cứ thu thập được, lực lượng chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ nhiều đối tượng có liên quan đến hoạt động sử dụng, mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Đến ngày 3/8, Công an phường Yên Hòa phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy CATP triệu tập, làm việc với 98 đối tượng.

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Công an phường Yên Hòa phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội tập trung đấu tranh, làm rõ các đối tượng có liên quan trong vụ án.

Qua xét nghiệm, có 68 trường hợp dương tính với chất ma túy. Cơ quan chức năng đã củng cố hồ sơ, tài liệu xử lý hình sự 65 đối tượng và đưa 11 trường hợp đi cai nghiện theo quy định.

Đáng chú ý, trong đó, có Kiều Thị Thanh (diễn viên, SN 1981, trú tại phường Hồng Hà, Hà Nội) bị phát hiện, điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tại thời điểm bị kiểm tra, Thanh đang cùng một số người sử dụng heroin và ma túy đá.

Theo cơ quan công an, quá trình truy bắt các đối tượng cầm đầu đường dây tội phạm, trước hành vi chống đối quyết liệt, điều khiển ô tô đâm thẳng vào lực lượng Công an nhằm tẩu thoát, Tổ công tác Công an phường Yên Hòa đã buộc phải nổ súng cảnh cáo để ngăn chặn, khống chế đối tượng bảo đảm an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ và người dân.

Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng tiếp tục điều tra mở rộng, truy bắt các đối tượng liên quan, làm rõ nguồn cung ma túy, củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra, làm rõ các đối tượng và mắt xích liên quan để xử lý theo quy định.

Lời khai của diễn viên Kiều Thanh

Tại cơ quan điều tra, diễn viên Kiều Thanh thừa nhận việc sử dụng ma túy là sai trái và cho biết bản thân cần xem xét lại hành vi của mình vì có ảnh hưởng tới công chúng.

Theo lời khai của nữ diễn viên, trước đó có uống bia, rượu và nghi trong đồ uống có pha chất ma túy tổng hợp. Kiều Thanh cho rằng việc sử dụng chất cấm là hành vi không nên xảy ra. “Là một diễn viên, khi lỡ dùng chất cấm như vậy thì không nên. Chính vì vậy, tôi thấy mình cần phải xem xét lại”, Kiều Thanh khai

Kiều Thị Thanh (45 tuổi), sinh ra tại Hà Nội. Năm 1999, bà Thanh thi đỗ Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, bắt đầu theo đuổi con đường diễn xuất chuyên nghiệp. Khi còn là sinh viên, bà Thanh được đạo diễn Đỗ Thanh Hải giao vai "Trà Cave" trong phim Phía trước là bầu trời. Nhân vật có tính cách gai góc, bất cần và số phận phức tạp đã giúp tên tuổi nữ diễn viên nhanh chóng được công chúng biết đến.

Sau khi tốt nghiệp, Kiều Thanh công tác tại Nhà hát Kịch Hà Nội, đồng thời tham gia nhiều bộ phim như Gái nhảy, Dòng sông phẳng lặng, Khi đàn chim trở về, Những giấc mơ dài, Hai phía chân trời, Cảnh sát hình sự và Câu hỏi số 5. Năm 2019, bà trở lại màn ảnh với vai Dung “Khàn” trong phim Hoa hồng trên ngực trái. Nữ diễn viên được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú trong đợt xét tặng năm 2015.

Ngày 15/7, Kiều Thanh nộp đơn xin thôi việc vì hoàn cảnh gia đình và sức khỏe. Lãnh đạo Nhà hát Kịch Hà Nội đồng ý chấm dứt hợp đồng lao động với bà này từ ngày 17/7.

>>> Mời độc giả xem video Chuyên án ma túy quy mô lớn liên quan đến diễn viên Kiều Thanh tại Hà Nội: Trình duyệt của bạn không hỗ trợ hiển thị video/Nguồn video: CAND
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