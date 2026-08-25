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Xã hội

Nữ diễn viên Kiều Thanh bị bắt liên quan ma túy

Tại thời điểm kiểm tra, nữ diễn viên Kiều Thị Thanh (45 tuổi) đang cùng một số đối tượng sử dụng heroin và ma túy đá.

Hải Ninh

Ngày 25/8, Công an TP Hà Nội thông tin, từ việc triệt phá một đường dây sản xuất, buôn bán dụng cụ sử dụng ma túy, Công an phường Yên Hòa phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Hà Nội tiếp tục truy vết, mở rộng điều tra và phát hiện đường dây mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy với số lượng lớn trên địa bàn thành phố.

Đáng chú ý, tại thời điểm kiểm tra, Kiều Thị Thanh (45 tuổi, diễn viên) đang cùng một số đối tượng sử dụng heroin và ma túy đá.

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Kiều Thị Thanh tại cơ quan công an. Ảnh: VTV

Theo cơ quan Công an, để có tiền phục vụ nhu cầu sử dụng ma túy, Thanh đã bán ma túy cho các đối tượng nghiện để kiếm lời, đồng thời thường xuyên tụ tập sử dụng ma túy tại nhà.

Quá trình điều tra xác định các đối tượng trong đường dây hoạt động kín kẽ, chủ yếu giao dịch qua mạng xã hội. Từ các đầu mối mua bán, cơ quan Công an tiếp tục lần theo những nhóm tiêu thụ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, qua đó phát hiện thêm nhiều ổ nhóm thường xuyên tụ tập sử dụng ma túy.

Đáng chú ý, dù từng có tiền án liên quan đến ma túy, một số đối tượng vẫn tiếp tục tái phạm, đặt mua ma túy qua ứng dụng Telegram rồi tụ tập sử dụng tại nhà.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP. Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố và bắt tạm giam 82 bị can về các tội sản xuất công cụ sử dụng ma túy, mua bán trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và các hành vi liên quan. Trong đó, Kiều Thị Thanh bị khởi tố, bắt tạm giam về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Tại cơ quan công an, diễn viên Kiều Thanh thừa nhận việc sử dụng ma túy là sai trái và cho biết bản thân cần xem xét lại hành vi của mình vì có ảnh hưởng tới công chúng.

NSƯT Kiều Thanh tên đầy đủ là Kiều Thị Thanh (45 tuổi), sinh ra tại Hà Nội. Năm 1999, bà Thanh thi đỗ Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, bắt đầu theo đuổi con đường diễn xuất chuyên nghiệp.

Khi còn là sinh viên, bà Thanh được đạo diễn Đỗ Thanh Hải giao vai "Trà Cave" trong phim Phía trước là bầu trời. Nhân vật có tính cách gai góc, bất cần và số phận phức tạp đã giúp tên tuổi nữ diễn viên nhanh chóng được công chúng biết đến.

Sau khi tốt nghiệp, Kiều Thanh công tác tại Nhà hát Kịch Hà Nội, đồng thời tham gia nhiều bộ phim như Gái nhảy, Dòng sông phẳng lặng, Khi đàn chim trở về, Những giấc mơ dài, Hai phía chân trời, Cảnh sát hình sự và Câu hỏi số 5. Năm 2019, bà trở lại màn ảnh với vai Dung “Khàn” trong phim Hoa hồng trên ngực trái. Nữ diễn viên được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú trong đợt xét tặng năm 2015. Ngày 15/7, Kiều Thanh nộp đơn xin thôi việc vì hoàn cảnh gia đình và sức khỏe. Lãnh đạo Nhà hát Kịch Hà Nội đồng ý chấm dứt hợp đồng lao động với bà này từ ngày 17/7.

Vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra, làm rõ các đối tượng và mắt xích liên quan để xử lý theo quy định.

>>> Mời độc giả xem thêm video Khởi tố Huấn Hoa Hồng:

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