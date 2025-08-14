Hà Nội

Xã hội

Mất tích bí ẩn 34 ngày, nữ sinh lớp 9 trở về trong… hớn hở?

Trái ngược với thảm cảnh đầy lo lắng, mất ăn mất ngủ của gia đình, nữ sinh 14 tuổi “mất tích bí ẩn” hơn 1 tháng bất ngờ trở về trong tình trạng… vô cùng hớn hở!

Đăng Lê

Tối 13/8, chia sẻ với PV Tri thức và Cuộc sống, người thân của nữ sinh T.H.P.L, sinh tháng 7/2011 (tên nhân vật đã được thay đổi) cho biết, em L. đã trở về sau đúng 34 ngày đi khỏi nhà đầy bí ẩn. Theo người thân của L., hiện tại Công an địa phương cũng đã nắm rõ vụ việc. Tuy nhiên, cơ quan chức năng đang chờ nữ sinh này ổn định sẽ khai thác thông tin nhằm làm rõ.

“Mất tích” giữa đêm khuya…

Theo lời chia sẻ của chị H. Y (mẹ cháu L., ngụ phường Tăng Nhơn Phú, TP HCM), gia đình làm nghề buôn bán, bỏ hàng cho mối lái nên thường ngủ sớm và dậy từ 3h sáng. Dịp nghỉ hè nên con gái chị là cháu L. (sắp lên lớp 9, trường THCS H.P) cũng thức vào thời gian đó để phụ gia đình.

Như thường lệ, rạng sáng 10/7 chị Y. vào phòng riêng để gọi L. dậy thì hốt hoảng phát hiện con không có trong phòng. Gọi điện, kiểm tra facebook, zalo của con cũng bị khoá khiến vợ chồng chị Y. càng thêm bất an.

Vợ chồng chị Y. trông chờ trời mau sáng để đi tìm và trình báo Công an phường Tăng Nhơn Phú. Đồng thời nhờ trích xuất camera hàng xóm cạnh nhà thì phát hiện L. rời khỏi nhà lúc 23h36 khuya 9/7, mang theo chiếc balo trắng.

mat-tich.jpg
Camera an ninh thời điểm trước đêm nữ sinh mất tích ghi lại hình ảnh một nam thanh niên chạy xe máy hiệu Exciter từng chở nữ sinh L.

Kể từ thời điểm đó, L. hoàn toàn mất liên lạc với gia đình, người thân. Theo gia đình chị Y., Công an phường đã tiếp nhận trình báo về việc cháu L. rời nhà ra đi trong đêm; ngoài ra Công an cũng đã thu thập được nhiều thông tin, hình ảnh quan trọng liên quan đến vụ mất tích bí ẩn; đặc biệt là hình ảnh camera trên đường gần nhà nạn nhân ghi lại nữ sinh L. được một nam thanh niên chở trên xe máy Exciter.

Trở về trong… hớn hở!

Suốt hơn 1 tháng cả gia đình sống trong bất an, mất ăn mất ngủ vì sự mất tích đầy bí ẩn của đứa con gái vừa bước qua tuổi 14, vợ chồng chị Y. đã đi tìm khắp nơi; đồng thời cũng đã nhờ đến các trang mạng xã hội có uy tín để đăng thông tin tìm đứa con gái nhỏ của mình.

Bất ngờ trưa 13/8, L. gọi, nhắn tin qua Facebook với chị ruột của mình và hẹn đến địa điểm ở phường Thủ Đức (TP HCM) để đón L. về. Vừa mừng vừa lo lắng vì sự việc diễn ra ngoài sức tưởng tượng, vợ chồng chị Y. quyết định để con gái (chị của L.) cùng người cô ruột đến điểm đón; ngoài ra gia đình chị Y. cũng báo về Công an phường Tăng Nhơn Phú để nhờ hỗ trợ.

mat-tich-2.jpg
34 ngày mất tích bí ẩn, nữ sinh 14 tuổi bất ngờ tự trở về nhà…

Khi đến điểm hẹn, chị gái và cô ruột của L. không khỏi mừng rỡ khi thấy L. đang đứng chờ sẵn; càng bất ngờ hơn khi L. vô cùng hớn hở, tươi tắn khi gặp lại người thân dù suốt 34 ngày rời khỏi nhà chỉ với chiếc balô.

Ngay sau đó, cả 3 cô cháu vào một quán cà phê gần đó để trò chuyện và cùng lúc này, Công an phường Tăng Nhơn Phú cũng có mặt động viên tinh thần L., sau đó đưa L. về nhà an toàn.

mat-tich-4.jpg
Công an phường Tăng Nhơn Phú có mặt thời điểm nữ sinh lớp 9 tự trở về nhà sau 34 ngày “mất tích bí ẩn”

“Việc cháu L. trở về nhà an toàn, thậm chí cháu khoẻ khoắn, tươi tắn vợ chồng tôi rất mừng. Tuy nhiên, mừng thì ít nhưng lo thì nhiều vì con gái tôi chưa thành niên, bỏ nhà đi hơn 1 tháng và ai là người rủ rê, lôi kéo, chứa chấp trẻ em gái với mục đích gì? và liệu con tôi cũng như các trẻ em gái khác có tiếp tục là nạn nhân?”, chị Y. âu lo chia sẻ.

Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.

>>> Mời độc giả xem thêm video Giải cứu được nhiều bé gái dưới 16 tuổi bị mua bán:

(Nguồn: THĐT)
