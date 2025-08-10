Đang tìm kiếm nạn nhân mất tích trên sông Sê Pôn

Lực lượng chức năng ở Quảng Trị đang triển khai lực lượng tìm kiếm một nam thanh niên nghi mất tích khi tắm trên sông Sê Pôn.

Ngày 10/8, lãnh đạo UBND xã Lao Bảo (Quảng Trị) cho biết trên địa bàn có vụ việc một nạn nhân nghi mất tích khi tắm sông Sê Pôn, hiện lực lượng chức năng đang tích cực tìm kiếm.

Lực lượng chức năng triển khai tìm kiếm nạn nhân. Ảnh: QT.

Theo đó, vào khoảng 15h30 ngày 9/8, anh Hồ Văn San (SN 2005, trú tại xã Tân Long) ra bờ sông Sê Pôn tắm và thấy anh Võ Trọng Khang (SN 2004, trú tại xã Thuận) đang bơi ở khu vực bờ sông phía Lào.

Một lúc sau, anh San phát hiện anh Khang lặn rồi chìm xuống nước không thấy lên. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, anh San báo cho người dân gần đó hỗ trợ tìm kiếm.

Lãnh đạo UBND xã Lao Bảo cho biết, từ chiều tối ngày 9/8, nhiều lực lượng và người dân tổ chức tìm kiếm nhưng không có kết quả.

Hiện các lực lượng chức năng đang tiếp tục triển khai tìm kiếm.

