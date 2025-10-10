Mái nhà hàng đổ sập ở Brazil, nhiều người thương vong

Phần mái của một nhà hàng cao cấp ở thành phố Sao Paulo, Brazil, bất ngờ đổ sập khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và 8 người khác bị thương.

Theo Tân Hoa Xã, Sở Cứu hỏa thành phố Sao Paulo cho biết, phần mái của một nhà hàng cao cấp ở trung tâm thành phố Sao Paulo bất ngờ bị sập vào ngày 8/10.

Vào thời điểm nhà hàng bị sập, có khoảng 20 người bên trong quán ăn, một nhân chứng may mắn thoát nạn kể lại với phương tiện truyền thông địa phương.

Một tòa nhà ở Sao Paulo đổ sập khiến hàng chục người thương vong nhiều năm trước. Ảnh: Naharnet.

Vụ việc khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và 8 người khác bị thương. Nạn nhân tử vong là một nữ nhân viên nhà hàng, bị mắc kẹt dưới đống đổ nát trong suốt 3 giờ.

Lực lượng cứu hộ đã giải cứu được 5 người khỏi đống đổ nát trong vòng 2 giờ sau khi mái nhà và một phần kết cấu của nhà hàng này bị sập. Trong số 8 người bị thương, 4 người đã được đưa đến bệnh viện để điều trị.

Ban thư ký An ninh Sao Paulo ban đầu nghi ngờ vụ nổ khí gas là nguyên nhân gây ra vụ sập nhưng sau đó đã loại trừ khả năng này. Theo các nhà chức trách, chỉ có một phần tầng lửng của nhà hàng bị sập và nguyên nhân chính xác vẫn đang được điều tra.

