Lùm xùm Diana Vietnam: Nghi vấn nhân sự cấp cao là “Fanclub Mom” của Negav?

Giữa lúc lùm xùm Diana Vietnam và Negav còn chưa hạ nhiệt, nghi vấn nhân sự cấp cao của Diana là “Fanclub Mom” của Negav tiếp tục xuất hiện trên mạng xã hội.

Lùm xùm của vụ việc Diana Vietnam mời Negav làm khách mời đặc biệt cho một sự kiện của nhãn hàng này tại TP.HCM vẫn chưa hạ nhiệt, tiếp tục gây tranh cãi trên nhiều diễn đàn mạng xã hội. Thậm chí, trang Fanpage chính thức của Diana Vietnam vẫn đang tiếp tục nhận “gạch đá” từ dư luận trong suốt những ngày vừa qua, bất chấp việc nhãn hàng này đã chính thức lên tiếng xin lỗi cộng đồng.

Theo tìm hiểu của báo Tri thức và Cuộc sống, nguồn cơn của vụ việc được cho là do Negav đã từng có lời lẽ xúc phạm, phân biệt nữ giới và nhiều phát ngôn không chuẩn mực về phụ nữ trong quá khứ. Điều này khiến cộng đồng cho rằng việc Negav trở thành khách mời cho Diana Vietnam là không phù hợp – vì phần đông khách hàng của nhãn hàng này đều là nữ giới.

Lộ nghi vấn nhân sự cấp cao của Diana Vietnam là “Fan Mom” của Negav

Giữa lúc lùm xùm giữa Diana Vietnam và Negav còn chưa hạ nhiệt, tiếp tục xuất hiện một loạt nghi vấn về việc nhân sự cấp cao của Diana Vietnam là “Fanclub Mom” của nam rapper Negav. Cụ thể, trên nhiều hội nhóm chia sẻ thông tin về giải trí và hậu trường showbiz trên mạng xã hội, đang lan truyền ảnh chụp màn hình giữa một người phụ nữ được cho là nhân sự cấp cao của Diana Vietnam cùng nam rapper Negav.

Không chỉ chụp hình chung, người phụ nữ được cho là nhân sự cấp cao của Diana Vietnam còn thân mật gọi Negav là “con trai” và có một loạt các bình luận ủng hộ nam rapper này cho show biểu diễn ngày 10/8.

Trong một dòng trạng thái của mình, nữ “Fanclub Mom” còn “mong là các embes [em bé – PV] sẽ hết lòng ủng hộ & bảo vệ cục dzàng [cục vàng – PV] lẫn nhãn hàng ngày 10/8 này. Mọi thứ không dễ dàng, có nhiều ý kiến trái chiều và đã phải cố gắng rất nhiều”.

Điều này khiến cộng đồng không khỏi đặt ra nghi vấn, liệu sự xuất hiện của Negav trong show sự kiện của Diana Vietnam có xuất phát từ tình cảm và lòng hâm mộ của cá nhân người được cho là nhân sự cấp cao của nhãn hàng này – thay vì một sự tính toán chỉn chu, bài bản và cân nhắc kỹ thiệt hơn trong việc lựa chọn khách mời.

Negav có bài đăng lại gây tranh cãi giữa sóng dư luận

Ngay lúc dư luận còn đang dậy sóng về sự hợp tác có phần không phù hợp giữa Negav và Diana Vietnam, nam rapper đã có một bài đăng lại (reposts) trên trang mạng xã hội Threads với nội dung gây nhiều tranh cãi.

Ngay sau khi bài đăng của nam rapper xuất hiện đã tiếp tục gây bão trên mạng xã hội với hơn 27 nghìn lượt thích và hơn 8000 lượt đăng lại.

Hồi tháng 10 năm ngoái, rapper Negav đã vướng vào một ồn ào liên quan tới một nhóm kín trên Facebook. Nhóm kín này được cho là do chính Negav lập ra (sử dụng tài khoản mạng xã hội có tên Dang Thanh An). Những nội dung bị tiết lộ ra ngoài đã gây chấn động mạng xã hội thời điểm đó, lùm xùm lớn tới nỗi nam rapper phải chính thức lên tiếng xin lỗi và rút khỏi concert An trai “say hi” đêm thứ 2 tại TP.HCM.

Khủng hoảng của Diana Vietnam và bài học trong việc quản trị KOL

Quản lý KOL đang là một trong những vấn đề được các cơ quan chức năng hết sức quan tâm. Từ vụ việc của Diana Vietnam, có thể thấy việc quản lý KOL không những là chức năng, nhiệm vụ của cơ quan quản lý, mà còn là trách nhiệm của mỗi nhãn hàng. Việc lựa chọn khách mời không phù hợp, có thông điệp gây tranh cãi hay có những chiến dịch quảng cáo không phù hợp với văn hóa bản địa, đã từng khiến không ít nhãn hàng phải nhận “trái đắng”.

Trên thế giới, một loạt các thương hiệu lớn từng vấp phải sai lầm trong việc lựa chọn thông điệp quảng cáo và phải nhận về nhiều “trái đắng”. Ví dụ như hồi năm 2017, Pepsi tung ra quảng cáo với Kendall Jenner và đã bị chỉ trích nặng nề vì “coi nhẹ” phong trào Black Lives Matter – vốn đang rầm rộ lúc bấy giờ.

Cùng trong năm 2017, Dove cũng hứng chịu làn sóng chỉ trích mạnh mẽ khi tung ra chiến dịch “Real Beauty” khi quảng cáo cho thấy một người phụ nữ da màu đã... Biến thành người da trắng sau khi dùng sản phẩm. Đoạn quảng cáo của Dove đã vấp phải làn sóng phản đối dữ dội vì gây tranh cãi phân biệt chủng tộc.

Tính tới thời điểm bài viết này được đăng tải, sau 2 bài đăng liên quan tới lùm xùm với rapper Negav, Diana Vietnam vẫn chưa có động thái tiếp theo. Hiện, các bài đăng của Diana Vietnam vẫn tiếp tục hứng chịu nhiều phản ứng trái chiều, số lượng biểu tượng phẫn nộ ngày càng tăng, kèm theo đó là một loạt các bình luận có phần tiêu cực từ cộng đồng.