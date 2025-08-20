Diana Vietnam khiến cộng đồng phẫn nộ sau thông điệp trên Fanpage chính thức

Fanpage chính thức của Diana Vietnam đã hứng chịu bão dư luận sau khi nhãn hàng này chính thức lên tiếng về lùm xùm liên quan tới khách mời Negav.

Nguồn cơn việc Diana Vietnam hứng bão dư luận

Mới đây, trên trang Fanpage chính thức của mình, Diana Vietnam đã có thông điệp chính thức về việc một khách mời tham gia sự kiện do Diana tổ chức tại siêu thị. Sự xuất hiện của rapper Negav với tên thật là Đặng Thành An với vai trò khách mời đặc biệt đã khiến công chúng – đặc biệt là những khách hàng nữ của Diana Vietnam đặc biệt phản đối.

Nguồn cơn của sự việc bắt đầu từ việc, nam rapper Negav từng không ít lần có những phát ngôn thiếu chuẩn mực, không tôn trọng phụ nữ. Các khách hàng của Diana Vietnam cho rằng việc mời một ca sĩ có nhiều lùm xùm với vấn đề bình đẳng giới là không phù hợp, nhất là đối với Diana Vietnam – một nhãn hàng dành riêng cho người dùng là nữ giới.

Diana Vietnam nói gì?

Trước sự phản ứng gay gắt từ cộng đồng, hôm 17/8 vừa qua, Diana Vietnam đã chính thức gửi đi một thông điệp trên Fanpage của mình. Theo đó, Diana Vietnam thành thật gửi tới các khách mời tại sự kiện một lời xin lỗi; thương hiệu băng vệ sinh nổi tiếng này cũng khẳng định chưa có kế hoạch lựa chọn bất cứ một gương mặt đại diện chính thức nào.

Dòng trạng thái đăng tải thông điệp của Diana Vietnam vẫn hứng chịu rất nhiều bình luận trái triều và bão “phẫn nộ”. Một bình luận có tới hơn 1.800 lượt like bày tỏ rằng bài đăng của Diana là “hời hợt và thiếu tôn trọng khách hàng”. Bên cạnh đó, không ít bình luận khẳng định sẽ tẩy chay Diana Vietnam sau vụ việc này.

Hay thậm chí còn có nhiều bình luận “có tâm” chia sẻ một loạt các nhãn hiệu khác có tính năng tương tự - thậm chí nổi trội hơn – để người dùng có thể chuyển đổi sang nhãn hàng khác một cách nhanh chóng.

Trước phản ứng có phần khá gay gắt của khách hàng, tới ngày 18/8, Diana Vietnam lại tiếp tục đăng tải “thông cáo bổ sung” lên fanpage chính thúc của mình. Một lần nữa, Diana Vietnam tiếp tục gửi tới cộng đồng lời xin lỗi vì những bức xúc mà sự kiện gây ra.

Ngoài ra, trong thông cáo bổ sung này, Diana Vietnam còn khẳng định đang tiến hành xem xét và áp dụng hình thức kỷ luật nghiêm khắc đối với các cá nhân có liên quan. Phía nhãn hàng cũng nhấn mạnh quy trình rà soát và lựa chọn khách mời sẽ được siết chặt để tránh lặp lại các sự cố tương tự trong tương lai.

Nhưng lại một lần nữa, Diana Vietnam hứng chịu một loạt phản ứng trái chiều từ cộng đồng. Cụ thể, trong phần bình luận của bài đăng “thông cáo bổ sung” do Diana Vietnam đăng tải, nhiều người khẳng định việc doanh nghiệp đang có động thái “đổ thừa” nguyên nhân của sự cố này cho nhân sự để tiến hành kỷ luật là bất hợp lý. Thậm chí nhiều người còn cho rằng Diana Vietnam đang cố tình nguỵ biện cho lùm xùm này.

Tương tự như bài đăng đầu tiên, dòng trạng thái mới nhất của Diana Vietnam cũng phải hứng chịu bão “phẫn nộ” từ cộng đồng.

Rapper Negav dính lùm xùm gì mà khiến khách hàng của Diana Vietnam phản ứng dữ dội?

Hồi tháng 10 năm ngoái, rapper Negav đã vướng vào một ồn ào liên quan tới một nhóm kín trên Facebook. Nhóm kín này được cho là do chính Negav lập ra (sử dụng tài khoản mạng xã hội có tên Dang Thanh An). Những nội dung bị tiết lộ ra ngoài đã gây chấn động mạng xã hội thời điểm đó, lùm xùm lớn tới nỗi nam rapper phải chính thức lên tiếng xin lỗi và rút khỏi concert An trai “say hi” đêm thứ 2 tại TP.HCM.