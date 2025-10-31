Hà Nội

Thế giới

Lực lượng RSF bị tố sát hại hàng trăm người trong bệnh viện

Lực lượng Hỗ trợ Nhanh (RSF) ở Sudan bị tố đã sát hại hàng trăm bệnh nhân và nhân viên bên trong một bệnh viện tại El Fasher.

An An (Theo Guardian)

The Guardian dẫn thông tin từ Tổ chức Y tế Thế giới và Mạng lưới bác sĩ Sudan ngày 29/10 cho biết, lực lượng RSF đã sát hại hàng trăm bệnh nhân và nhân viên bên trong một bệnh viện ở El Fasher, sau khi lực lượng này giành quyền kiểm soát thành phố hôm 26/10.

"Lực lượng RSF đã tàn sát tất cả những người họ tìm thấy bên trong bệnh viện sản khoa Saudi", Mạng lưới bác sĩ Sudan, một nhóm y tế theo dõi cuộc nội chiến tại quốc gia này, cho biết trong một bài đăng trên Facebook.

Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, cho biết ông "kinh hoàng và vô cùng sốc" trước báo cáo rằng hơn 460 người đã thiệt mạng tại bệnh viện sản khoa Saudi. Tuy nhiên, ông Tedros không nêu rõ lực lượng nào chịu trách nhiệm trong vụ "thảm sát".

sudan.png
Người dân rời khỏi El Fasher sau khi nơi này bị lực lượng RSF chiếm giữ vào ngày 26/10, và đến Tawila. Ảnh: The Guardian.

Giao tranh đã diễn ra ác liệt giữa lực lượng vũ trang Sudan và RSF kể từ tháng 4/2023, khi cuộc tranh giành quyền lực trong chế độ quân sự bùng nổ thành xung đột công khai tại thủ đô Khartoum và nhanh chóng lan rộng khắp cả nước.

Quân đội Sudan kiểm soát phần lớn miền bắc và miền đông đất nước, sau khi chiếm lại Khartoum vào tháng 3/2025, trong khi RSF nắm giữ lãnh thổ ở phía tây và tây nam.

Sau khi Quân đội Sudan từ bỏ El Fasher, RSF hiện nắm giữ cả 5 thủ phủ khu vực của Darfur, trong khi giao tranh vẫn tiếp diễn ở khu vực phía nam Kordofan.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Xung đột ở Tây Sudan gây nhiều thương vong

Nguồn video: Nhân Dân
