Iraq không kích nơi ẩn náu của phiến quân IS

Lực lượng an ninh Iraq đã tiến hành một cuộc không kích vào nơi ẩn náu của phiến quân IS tại tỉnh Salahuddin, tiêu diệt toàn bộ tay súng bên trong.

Tân Hoa Xã dẫn thông tin từ Bộ chỉ huy tác chiến chung Iraq (JOC) ngày 23/8 cho biết, lực lượng an ninh Iraq đã tiến hành một cuộc không kích vào vào nơi ẩn náu của phiến quân IS tại tỉnh Salahuddin, tiêu diệt toàn bộ tay súng bên trong.

Iraq đã tiến hành một cuộc không kích nhằm vào nơi ẩn náu của phiến quân IS hôm 23/8. Ảnh minh họa: MN.

"Dựa trên thông tin tình báo và hoạt động giám sát trong nhiều ngày, cuộc tấn công nhằm vào một nơi ẩn náo của IS ở phía đông tỉnh Salahuddin được thực hiện lúc 2 giờ sáng ngày 23/8 giờ địa phương", JOC cho biết, nói thêm rằng cuộc không kích đã phá hủy nơi ẩn náu của IS và tiêu diệt toàn bộ "những kẻ khủng bố" bên trong.

Báo cáo cho biết thêm rằng lực lượng an ninh Iraq sẽ tiếp tục truy quét những tàn dư của nhóm IS ở nước này.

Một nguồn tin an ninh nói với Tân Hoa Xã rằng ít nhất 3 chiến binh IS đã bị tiêu diệt trong cuộc tấn công, bao gồm một thủ lĩnh cấp cao của nhóm.

Iraq tuyên bố chiến thắng trước IS vào năm 2017, nhưng tàn dư của nhóm này vẫn tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng an ninh và dân thường ở các khu vực thành thị, sa mạc và vùng sâu vùng xa,...

