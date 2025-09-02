Hà Nội

Thế giới

Lở đất san phẳng một ngôi làng ở Sudan, hơn 1.000 người thiệt mạng

Một trận lở đất kinh hoàng đã xảy ra tại làng Tarasin ở miền Trung Darfur, Sudan, khiến ít nhất 1.000 người thiệt mạng.

An An (Theo AJ)

Theo Al Jazeera, Phong trào Giải phóng Sudan (SLM) cho biết, vụ lở đất kinh hoàng xảy ra do mưa lớn kéo dài nhiều ngày vào cuối tháng 8 và đã "san phẳng toàn bộ ngôi làng" hôm 31/8.

"Thông tin ban đầu cho thấy toàn bộ cư dân trong làng đã thiệt mạng, ước tính hơn 1.000 người. Chỉ có một người sống sót", SLM cho biết trong một tuyên bố.

lo1.png
Lở đất san phẳng một ngôi làng ở Sudan, khiến hơn 1.000 người thiệt mạng. Ảnh: AJ.

Nếu con số này được xác nhận, đây sẽ là một trong những thảm họa thiên nhiên chết chóc nhất ở Sudan trong lịch sử gần đây.

Thống đốc Darfur, Minni Minnawi, gọi trận lở đất này là một "thảm kịch nhân đạo".

Lực lượng SLM đang kêu gọi sự hỗ trợ từ Liên Hợp Quốc và các cơ quan cứu trợ quốc tế để hỗ trợ tìm kiếm thi thể và ứng phó với thảm họa.

Phóng viên Mohamed Vall của Al Jazeera, đưa tin từ Khartoum, cho biết hoạt động tìm kiếm và đưa các thi thể ra khỏi đống đổ nát đang gặp khó khăn.

“Việc này sẽ mất nhiều thời gian và thậm chí có thể sẽ không thực hiện được nếu không có sự hỗ trợ của các nhóm quốc tế chuyên về những hoạt động cứu hộ như vậy”, phóng viên Mohamed Vall cho biết, nhấn mạnh rằng khu vực bị ảnh hưởng không thể tiếp cận bằng ô tô hoặc bất kỳ phương tiện giao thông đường bộ nào khác.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một trận lũ quét ở Ấn Độ

Nguồn video: Al Jazeera
