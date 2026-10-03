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Xã hội

Phú Thọ phát hiện 102 con lợn nhiễm virus tai xanh trên đường tiêu thụ

Công an tỉnh Phú Thọ đã phát hiện một xe ô tô tải vận chuyển 102 con lợn với tổng trọng lượng khoảng 10 tấn nhiễm virus tai xanh trên đường tiêu thụ.

Bảo Ngân -

Theo thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn xã Tam Dương, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Phú Thọ) đã kịp thời phát hiện một xe ô tô tải vận chuyển 102 con lợn với tổng trọng lượng khoảng 10 tấn có dấu hiệu nghi vấn. Kết quả xét nghiệm cho thấy một số mẫu dương tính với virus gây bệnh tai xanh ở lợn.

Cụ thể, đêm 18/9, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện xe ô tô tải biển kiểm soát 88C-297.38 do P.M.K (sinh năm 1990, trú tại xã Yên Lãng, tỉnh Phú Thọ) điều khiển, đang vận chuyển 102 con lợn qua địa bàn xã Tam Dương. Nhận thấy phương tiện và số động vật vận chuyển có dấu hiệu nghi vấn, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra, phối hợp lấy mẫu ngẫu nhiên để xét nghiệm theo quy định. Kết quả cho thấy 3/10 mẫu dương tính với virus PRRS dòng Bắc Mỹ, tác nhân gây bệnh tai xanh ở lợn.

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Theo cơ quan Công an, số lợn dương tính với virus PRRS dòng Bắc Mỹ, tác nhân gây bệnh tai xanh ở lợn. (Ảnh: CA Phú Thọ).

Qua xác minh, chủ số lợn trên là K.V.D (sinh năm 1996, trú tại xã Lập Thạch, tỉnh Phú Thọ). Làm việc với cơ quan chức năng, K.V.D khai nhận đã mua số lợn trên từ một trang trại tại xã Đạo Trù (tỉnh Phú Thọ) và đang vận chuyển về TP Hà Nội để tiêu thụ.

Quá trình kiểm tra xác định việc vận chuyển số lợn trên chưa thực hiện đăng ký kiểm dịch theo quy định. Trước kết quả xét nghiệm phát hiện virus gây bệnh, lực lượng chức năng đã áp dụng các biện pháp xử lý đối với toàn bộ số lợn theo quy trình kiểm dịch, phòng, chống dịch bệnh động vật.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Phú Thọ đang phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành khoanh vùng, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh và xử lý những cá nhân liên quan theo quy định pháp luật.

>>> Mời quý độc giả xem thêm video: Khi lợn bệnh phù phép thành lợn sạch. Nguồn: VTV.
#Phú Thọ #lợn nhiễm virus tai xanh

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