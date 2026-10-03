Nữ du khách không ngờ CSHS bắt nhanh tên cướp sau 10 giờ

Bị tên cướp áp sát giựt chiếc điện thoại khi đang đi bộ ở trung tâm TP HCM. Chưa hết bàng hoàng, nữ du khách đã được CSHS mời đến trao trả tài sản.

Ngày 3/10, Công an phường Bến Thành phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP HCM lấy lời khai đối tượng T.T Việt (SN 2001) để tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý về hành vi cướp giật tài sản.

Đối tượng bị bắt sau 10 giờ gây án

Trước đó, khoảng 5h42 ngày 1/10, tại giao lộ Lê Lợi – Phan Chu Trinh (phường Bến Thành), một nữ du khách quốc tịch Uzbekistan đang đi bộ từ chợ Bến Thành về khách sạn thì bị Việt điều khiển xe mô tô điện áp sát, cướp giật điện thoại iPhone 15 Promax rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Hiện trường vụ cướp điện thoại nữ du khách

Ngay sau khi tiếp nhận trình báo, Phòng CSHS P phối hợp Công an phường Bến Thành khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức truy xét nóng.

Chưa đầy 10 giờ sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng Công an đã xác định, bắt giữ đối tượng và thu hồi chiếc iPhone 15 Pro Max là tang vật vụ án. Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận hành vi phạm tội. Các tài liệu, hình ảnh camera và chứng cứ thu thập được phù hợp với lời khai của bị hại và nghi can Việt.

Ngay khi được lực lượng Công an thông tin đã bắt được tên cướp và mời đến nhận tài sản, nữ du khách vừa ngạc nhiên vừa thán phục trước sự nhanh chóng và trách nhiệm của lực lượng Công an Việt Nam nói chung và Công an TP HCM nói riêng.

"Khi bị cướp tài sản tôi rất hoảng sợ và đầy lo lắng. Thế nhưng chính các chiến sĩ Công an TP HCM đã đem lại cho tôi sự thán phục cũng như niềm tin về sự bình yên của thành phố xinh đẹp này. Tôi sẽ kể cho những người bạn quê hương của tôi nghe về cái kết tốt đẹp này và chắc chắn tôi sẽ quay trở lại Việt Nam vì tôi yêu đất nước các bạn", nữ du khách Uzbekistan bày tỏ.