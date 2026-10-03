Hai nhóm thanh niên đánh nhau do mâu thuẫn trong quán bar

Do mâu thuẫn trong lúc vui chơi ở quán bar, hai nhóm thanh niên ở Hà Tĩnh đã chặn đường đánh nhau, khiến 1 nạn nhân nhập viện cấp cứu.

Ngày 3/10, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an phường Trần Phú phát hiện tài khoản Facebook Nguyễn Đan Trường đăng tải hình ảnh, video phản ánh việc bị một nhóm thanh niên chặn đánh trên đường Trần Phú vào khoảng 1h30 ngày 01/10.

Ngay sau đó, Công an phường Trần Phú xác minh người đăng bài, đồng thời phối hợp Công an xã Thạch Hà xác minh nhân thân, lai lịch những người xuất hiện trong video và các cá nhân liên quan.

Theo cơ quan Công an xác định, tối 30/9, nhóm người, gồm: Đặng Hữu Sỹ (SN 2003), Ngô Quốc Nguyên (SN 2007), Trương Bảo Long (SN 2004), Phan Đình Sỹ (SN 2008), cùng trú tại xã Lộc Hà; Nguyễn Duy Hùng (SN 2006) và Nguyễn Cảnh Huy (SN 2008), cùng trú tại xã Thạch Hà, đến chơi tại Vũ trường Lan Anh.

Nhóm đối tượng tại cơ quan Công an. Ảnh: CACC

Tại đây, Nguyễn Duy Hùng xảy ra mâu thuẫn với nhóm, gồm: Nguyễn Đan Trường (SN 2004), Lê Bảo Quốc (SN 2002) và 2 người chưa rõ nhân thân, lai lịch.

Sau khi rời vũ trường, hai nhóm đi xe máy trên đường Trần Phú theo hướng về xã Thạch Hà. Khi phát hiện nhóm của Trường đi phía sau, Hùng rủ các thành viên quay lại giải quyết mâu thuẫn.

Khi hai nhóm gặp nhau, Nguyễn Cảnh Huy xuống xe dùng tay đánh nhóm của Trường. Sau đó, các thành viên hai bên tiếp tục xô xát. Ngô Quốc Nguyên và Phan Đình Sỹ được xác định tham gia đánh nhau cùng Huy.

Hậu quả, Lê Bảo Quốc bị chấn thương vùng đầu, xây xát vùng mặt và chấn thương bàn tay phải, nên được chuyển vào Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh cấp cứu.

Hiện, vụ việc đang được Công an phường Trần Phú củng cố tài liệu, chứng cứ, làm rõ vai trò của từng cá nhân để căn cứ tính chất, mức độ vi phạm, đề xuất xử lý theo quy định pháp luật.