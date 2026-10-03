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Xã hội

Quy tập thêm 4 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 2/10, Đội quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh tiếp tục phát hiện và quy tập thêm 4 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Theo Minh Nguyên/QĐND

Lũy kế từ ngày 23-6 đến hết ngày 2/10, các lực lượng đã phát hiện, quy tập được 705 bộ hài cốt liệt sĩ và nhiều di vật kèm theo tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng.

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh, trong ngày, các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng.

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Lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 350m³ đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B. Bộ tư lệnh Thành phố huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất, bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ.

Dù gặp khó khăn về thời tiết và địa hình nhưng các lực lượng quyết tâm thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm không bỏ sót hài cốt, di vật, phục vụ công tác quy tập và xác định danh tính liệt sĩ.

Dưới đây là một số hình ảnh lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ:

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#hài cốt liệt sĩ #Công viên Lê Thị Riêng #quy tập hài cốt #TP Hồ Chí Minh #di vật

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