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Xã hội

Cán bộ, công chức cấp xã được tăng phụ cấp lên 55%

Từ 1/7/2026, cán bộ, công chức xã, phường, đặc khu được tăng phụ cấp lên 55% đến khi thực hiện cải cách chính sách tiền lương.

Bảo Ngân (T/H)

Theo Nghị định 381 của Chính phủ ban hành ngày 2/10, mức phụ cấp công vụ bằng 55% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) được áp dụng đối với cán bộ, công chức cấp xã không được hưởng tiền lương, thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết của HĐND tỉnh, thành phố về chi tiền lương, thu nhập tăng thêm.

Mức phụ cấp công vụ bằng 25% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) áp dụng đối với cán bộ, công chức cấp xã được hưởng tiền lương, thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết của HĐND tỉnh, thành phố về chi tiền lương, thu nhập tăng thêm.

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Ảnh minh họa.

Trường hợp cán bộ, công chức cấp xã được hưởng mức tiền lương, thu nhập tăng thêm thấp hơn mức phụ cấp công vụ 55% thì được hưởng chênh lệch cho bằng mức phụ cấp công vụ 55%.

Phụ cấp công vụ được chi trả cùng kỳ lương hằng tháng và không dùng để tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Chế độ phụ cấp quy định tại Nghị định này được áp dụng kể từ ngày 1/7 đến khi thực hiện cải cách chính sách tiền lương.

Cán bộ, công chức cấp xã áp dụng mức phụ cấp công vụ trên mà trong thời gian từ ngày 1/7 đến khi Nghị định có hiệu lực thi hành đã hưởng mức phụ cấp công vụ thấp hơn mức phụ cấp công vụ 55% thì được hưởng chênh lệch cho bằng mức phụ cấp công vụ 55%.

Thời gian không được tính hưởng phụ cấp công vụ, bao gồm: Thời gian đi công tác, làm việc, học tập ở nước ngoài được hưởng 40% tiền lương theo quy định; thời gian nghỉ việc không hưởng lương liên tục từ 1 tháng trở lên; thời gian nghỉ việc hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về BHXH; thời gian bị tạm đình chỉ công tác hoặc bị tạm giữ, tạm giam.

Cán bộ, công chức cấp xã khi thôi làm việc trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc MTTQ Việt Nam ở xã, phường, đặc khu thì thôi hưởng phụ cấp công vụ tại Nghị định này từ tháng tiếp theo.

Nguồn kinh phí chi trả chế độ phụ cấp công vụ quy định tại Nghị định này được bảo đảm từ nguồn ngân sách nhà nước và tổng hợp vào nhu cầu cải cách tiền lương hàng năm của các địa phương.

#Cán bộ #công chức cấp xã #tiền lương

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