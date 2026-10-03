CSGT Lào Cai phát hiện ‘ma men’ có cồn cao gấp khoảng 2,59 lần

Ngày 3/10, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) cho biết, hôm 1/10, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại Km285+500 Quốc lộ 32, thuộc xã Púng Luông (tỉnh Lào Cai), Tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 4, Phòng CSGT,Công an tỉnh Lào Cai phát hiện L.A.T. (sinh năm 2003, trú tại xã Tú Lệ), điều khiển xe mô tô không gắn biển số, có biểu hiện đã sử dụng rượu, bia.

Người điều khiển xe máy vi phạm nồng độ cồn nhiều lần thực hiện không đúng hướng dẫn, có biểu hiện né tránh, kéo dài thời gian kiểm tra của lực lượng chức năng. (Ảnh: Cục CSGT).

Khi được yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn, L.A.T. nhiều lần thực hiện không đúng hướng dẫn, có biểu hiện né tránh, kéo dài thời gian kiểm tra. Tổ công tác đã kiên trì giải thích, hướng dẫn và yêu cầu người điều khiển chấp hành.

Kết quả đo xác định nồng độ cồn của L.A.T. là 1,037 mg/L khí thở, gấp khoảng 2,59 lần mức 0,4 mg/L khí thở.

Theo điểm d khoản 9 và điểm c khoản 12 Điều 7 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 238/2026/NĐ-CP ngày 26/6/2026, hành vi điều khiển xe mô tô trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,4 mg/L khí thở bị phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22 tháng đến 24 tháng.

Tại thời điểm kiểm tra, L.A.T. chưa xuất trình được giấy phép lái xe; phương tiện không gắn biển số, không có chứng nhận đăng ký xe và giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới còn hiệu lực.

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ phương tiện; đồng thời tiếp tục xác minh điều kiện của người điều khiển, giấy tờ và nguồn gốc phương tiện để hoàn thiện hồ sơ, xử lý các hành vi vi phạm theo quy định.