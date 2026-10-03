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Xã hội

Cháy cơ sở sản xuất ở TP HCM, công nhân tháo chạy tán loạn

Căn nhà kết hợp cơ sở sản xuất rộng khoảng trên đường Nguyễn Chí Thanh (TP HCM) bất ngờ bốc cháy dữ dội khiến nhiều công nhân bên trong hoảng loạn tháo chạy.

Xuân Danh

Khoảng 12h trưa nay 3/10, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại căn nhà một trệt, một lầu trên đường Nguyễn Chí Thanh nối dài, phường Minh Phụng. Thời điểm này, bên trong cơ sở có nhiều công nhân đang làm việc.

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Hiện trường vụ cháy

Phát hiện khói lửa bốc lên, những người bên trong nhanh chóng chạy ra ngoài. Người dân xung quanh cũng hô hoán, tìm cách dùng phương tiện chữa cháy tại chỗ nhưng không thể khống chế đám cháy.

Nhận tin báo, Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP HCM điều động 2 xe chữa cháy cùng hơn 20 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Một đoạn đường Nguyễn Chí Thanh được phong tỏa để phục vụ công tác chữa cháy.

Lực lượng chức năng triển khai đội hình, kéo vòi rồng từ nhiều hướng tiếp cận khu vực xảy ra hỏa hoạn. Sau khoảng 30 phút tích cực dập lửa, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Vụ việc không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, nhiều máy móc, thiết bị và tài sản bên trong cơ sở bị hư hỏng nặng. Công an phường Minh Phụng phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP HCM khám nghiệm hiện trường, tiếp tục làm rõ vụ việc.

Video cháy nhà cột khói bốc lên cuồn cuộn
#cháy #cơ sở sản xuất

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