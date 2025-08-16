Hà Nội

Xã hội

Lửa bao trùm chợ thực phẩm ở Đồng Tháp giữa đêm

Giữa đêm, đám cháy bất ngờ bùng lên dữ dội tại chợ thực phẩm Tam Nông, nằm ven tỉnh lộ 844 (thuộc xã Tràm Chim, tỉnh Đồng Tháp) kèm theo nhiều tiếng nổ.

Theo H. Bằng/Báo Tiền Phong

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 22h ngày 15/8, người dân phát hiện đám cháy bùng lên bên trong chợ. Ngọn lửa sau đó lan rất nhanh ra xung quanh. Người dân cùng lực lượng tại chỗ dùng bình cứu hỏa dập lửa song bất thành.

Ngọn lửa bao trùm khu chợ. Ảnh: Ý Tây
Ngọn lửa bao trùm khu chợ. Ảnh: Ý Tây

Theo một người dân có nhà đối diện chợ cho biết, đám cháy rất lớn, lan đến cửa hàng gas nên kèm theo nhiều tiếng nổ vang, gây khó khăn cho việc chữa cháy. Chợ này chuyên bán cá, thực phẩm. Ban đêm thường không có người ở lại.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ - Công an tỉnh Đồng Tháp đã điều động nhiều xe, hàng chục cán bộ, chiến sĩ phối hợp với công an địa phương, lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở để chữa cháy.

Sau khoảng 1 giờ, đám cháy được khống chế. Đám cháy không gây thiệt hại về người, nhưng làm nhiều tài sản bị thiêu rụi, hư hỏng. Hiện cơ quan chức năng đang thống kế thiệt hại tài sản.

tienphong.vn
