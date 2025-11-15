Hà Nội

Lở đất ở Indonesia, hàng chục người thiệt mạng và mất tích

Thế giới

Lở đất ở Indonesia, hàng chục người thiệt mạng và mất tích

Một trận lở đất đã khiến ít nhất hai người thiệt mạng và 21 người khác mất tích tại Indonesia.

Theo CNA, trận lở đất kinh hoàng xảy ra tại 3 ngôi làng ở Cilacap, Trung Java, vào tối 13/11, khiến nhiều ngôi nhà bị chôn vùi. Ảnh: Xinhua.
"Tính đến sáng 14/11, đội cứu hộ cứu sống được 23 người. Hai nạn nhân được tìm thấy đã tử vong trong khi 21 người vẫn mất tích. Chiến dịch tìm kiếm, cứu hộ vẫn đang được tiến hành", ông Abdul Muhari, phát ngôn viên của Cơ quan Giảm nhẹ Thiên tai quốc gia Indonesia, cho biết. Ảnh: Một khu vực bị thiệt hại sau trận lở đất tại làng Cibeunying ở Cilacap. Ảnh: Xinhua.
Ông Muhari nói thêm rằng địa hình không ổn định gây cản trở các nỗ lực cứu hộ và các thiết bị hạng nặng đã được triển khai để hỗ trợ hoạt động này. Ảnh: Xinhua.
Cơ quan Khí tượng Indonesia đã ban hành cảnh báo thời tiết cực đoan vào đầu tuần này. Ảnh: Lực lượng cứu hộ làm việc tại khu vực vừa xảy ra trận lở đất ở làng Cibeunying. Ảnh: Xinhua.
Cơ quan này cảnh báo rằng trận lở đất có thể gây ra thảm họa khí tượng thủy văn và một số khu vực của Indonesia có thể có lượng mưa lớn trong những tuần tới. Ảnh: BPBD.
Đầu tháng 11, lũ quét và lở đất đã xảy ra ở vùng xa xôi Papua, khiến ít nhất 15 người thiệt mạng và 8 người khác mất tích. Ảnh: Xinhua.
>>> Mời độc giả xem video về trận lở đất ở Indonesia (Nguồn video: CNA/TikTok)
#Lở đất tại Indonesia #Thảm họa thiên nhiên #Ảnh hưởng của thời tiết cực đoan #lở đất #thảm họa lở đất ở indonesia

