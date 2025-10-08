Lở đất ở Ấn Độ, 15 hành khách trên xe buýt thiệt mạng

Theo Indian Express, vụ việc thương tâm xảy ra tại Bilaspur, bang Himachal Pradesh, Ấn Độ, ngày 7/10. Khi đó, một trận lở đất đã ập xuống chiếc xe buýt chở hành khách đang trên đường từ Rohtak, Haryana đến Ghumarwin.

Cảnh sát và lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Đến nay, 15 thi thể đã được tìm thấy trong đống đổ nát, 2 hoặc 3 hành khách được giải cứu.

Vụ lở đất ở Himachal Pradesh. Ảnh: X.

"Khu vực này ở Bilaspur trước đây không dễ xảy ra lở đất. Có thể lượng mưa lớn đã làm bong các lớp đất đá, khiến toàn bộ phần đỉnh đồi đổ sập xuống chiếc xe buýt đang chạy. Chiếc xe thuộc sở hữu của một đơn vị vận hành tư nhân. Chúng tôi tin rằng có khoảng 18 đến 19 người bên trong xe buýt khi vụ việc xảy ra", cảnh sát trưởng Bilaspur, Sandeep Dhawal, thông tin.

Bộ trưởng Sukhvinder Singh Sukhu thông báo trên mạng X rằng ông đã chỉ đạo các lực lượng đẩy nhanh hoạt động cứu hộ.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân, cho biết gia đình những người thiệt mạng sẽ nhận được 100.000 rupee tiền hỗ trợ từ Quỹ cứu trợ quốc gia của Thủ tướng và mỗi người bị thương nhận được 50.000 rupee.

"Tôi rất đau buồn trước sự mất mát về người do tai nạn ở Bilaspur, Himachal Pradesh. Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến những người bị ảnh hưởng và gia đình họ trong thời điểm khó khăn này. Tôi cầu nguyện cho những người bị thương sớm bình phục”, một tuyên bố của Văn phòng Thủ tướng cho biết.

