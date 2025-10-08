Hà Nội

Thế giới

Lở đất ở Ấn Độ, 15 hành khách trên xe buýt thiệt mạng

Một trận lở đất ập xuống chiếc xe buýt ở bang Himachal Pradesh, Ấn Độ, khiến ít nhất 15 hành khách thiệt mạng.

An An (Theo Indian Express)

Theo Indian Express, vụ việc thương tâm xảy ra tại Bilaspur, bang Himachal Pradesh, Ấn Độ, ngày 7/10. Khi đó, một trận lở đất đã ập xuống chiếc xe buýt chở hành khách đang trên đường từ Rohtak, Haryana đến Ghumarwin.

Cảnh sát và lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Đến nay, 15 thi thể đã được tìm thấy trong đống đổ nát, 2 hoặc 3 hành khách được giải cứu.

ando.png
Vụ lở đất ở Himachal Pradesh. Ảnh: X.

"Khu vực này ở Bilaspur trước đây không dễ xảy ra lở đất. Có thể lượng mưa lớn đã làm bong các lớp đất đá, khiến toàn bộ phần đỉnh đồi đổ sập xuống chiếc xe buýt đang chạy. Chiếc xe thuộc sở hữu của một đơn vị vận hành tư nhân. Chúng tôi tin rằng có khoảng 18 đến 19 người bên trong xe buýt khi vụ việc xảy ra", cảnh sát trưởng Bilaspur, Sandeep Dhawal, thông tin.

Bộ trưởng Sukhvinder Singh Sukhu thông báo trên mạng X rằng ông đã chỉ đạo các lực lượng đẩy nhanh hoạt động cứu hộ.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân, cho biết gia đình những người thiệt mạng sẽ nhận được 100.000 rupee tiền hỗ trợ từ Quỹ cứu trợ quốc gia của Thủ tướng và mỗi người bị thương nhận được 50.000 rupee.

"Tôi rất đau buồn trước sự mất mát về người do tai nạn ở Bilaspur, Himachal Pradesh. Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến những người bị ảnh hưởng và gia đình họ trong thời điểm khó khăn này. Tôi cầu nguyện cho những người bị thương sớm bình phục”, một tuyên bố của Văn phòng Thủ tướng cho biết.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một trận lũ quét ở Ấn Độ

Nguồn video: X/Al Jazeera
#Lở đất tại Ấn Độ #Tai nạn xe buýt #Thảm họa tự nhiên #Hoạt động cứu hộ #Hỗ trợ nạn nhân #ấn độ

Bài liên quan

Thế giới

Mưa lớn gây lũ lụt và lở đất ở Nepal, 43 người thiệt mạng

Tổng cộng 43 người được xác nhận đã thiệt mạng trong các thảm họa do mưa lớn gây ra ở Nepal.

ne1.jpg
Theo Tân Hoa Xã, mưa lớn liên tục từ ngày 3/10 đã gây ra lở đất và lũ lụt trên khắp Nepal, cản trở giao thông đường bộ và đường cao tốc trong lễ hội Dashain, lễ hội Hindu lớn nhất và quan trọng nhất nước này. Ảnh: THX.
ne2.jpg
Cơ quan Quản lý và Giảm nhẹ Rủi ro Thiên tai Quốc gia Nepal ngày 5/10 cho biết, tổng cộng 43 người được xác nhận đã thiệt mạng trong các thảm họa do mưa lớn gây ra ở Nepal trong 24 giờ qua. Ảnh: Một cây cầu bê tông bắc qua sông Deumai bị hư hại do lũ lụt ở huyện Ilam ngày 5/10. Ảnh: THX.
Xem chi tiết

Thế giới

Lở đất ở Philippines vì siêu bão Ragasa, nhiều người thương vong

Một trận lở đất do siêu bão Ragasa ở Philippines đã khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

Theo Rappler, Văn phòng Thông tin Công cộng Tuba cho biết, trận lở đất xảy ra ở Sitio Begis, Poblacion dọc theo Quốc lộ Marcos ở Tuba, Benguet (Philippines), vào khoảng 14 giờ chiều 22/9 khi siêu bão Ragasa đổ bộ vào miền bắc Philippines.

Sự cố xảy ra khi Benguet được đặt dưới mức báo động số 1 do siêu bão Ragasa gây mưa lớn ở tỉnh này.

Xem chi tiết

Thế giới

Lở đất san phẳng một ngôi làng ở Sudan, hơn 1.000 người thiệt mạng

Một trận lở đất kinh hoàng đã xảy ra tại làng Tarasin ở miền Trung Darfur, Sudan, khiến ít nhất 1.000 người thiệt mạng.

Theo Al Jazeera, Phong trào Giải phóng Sudan (SLM) cho biết, vụ lở đất kinh hoàng xảy ra do mưa lớn kéo dài nhiều ngày vào cuối tháng 8 và đã "san phẳng toàn bộ ngôi làng" hôm 31/8.

"Thông tin ban đầu cho thấy toàn bộ cư dân trong làng đã thiệt mạng, ước tính hơn 1.000 người. Chỉ có một người sống sót", SLM cho biết trong một tuyên bố.

Xem chi tiết

