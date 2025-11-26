Lũ lụt ở Thái Lan, 18 người thiệt mạng

Tính đến sáng 26/11, 18 người đã thiệt mạng trong đợt mưa lũ nghiêm trọng ở miền Nam Thái Lan.

>>> Mời độc giả xem video: Ngập lụt ở Hat Yai, Songkhla, Thái Lan

Nguồn video: X

Theo Bangkok Post, mực nước tiếp tục dâng cao ở hầu hết các tỉnh bị ngập lụt ở miền Nam Thái Lan. Tính đến sáng 26/11, 18 người đã thiệt mạng trong đợt mưa lũ nghiêm trọng tại nước này.

Cục Phòng chống và Giảm nhẹ Thiên tai Thái Lan báo cáo rằng lũ lụt đã cướp đi sinh mạng của 6 người ở tỉnh Nakhon Si Thammarat, 5 người ở Songkhla, 3 người ở Pattani và 2 người ở Yala và 2 người ở Phatthalung.

Lũ lụt nghiêm trọng do mưa lớn kéo dài ở 9 trong số 14 tỉnh phía Nam gồm Surat Thani, Nakhon Si Thammarat, Trang, Phatthalung, Satun, Songkhla, Pattani, Yala và Narathiwat, làm đảo lộn cuộc sống của hơn 2,78 triệu người, với hàng trăm nghìn ngôi nhà bị ngập.

Lực lượng cứu hộ chuyển nước uống cho người dân tại một khu vực ngập lụt ở Hat Yai, Songkhla. Ảnh: Quỹ Poh Teck Tung.

Số hộ gia đình bị ảnh hưởng lớn nhất là ở Songkhla (320.887 hộ), tiếp theo là Nakhon Si Thammarat (223.221 hộ). Bộ Y tế cho biết khoảng 20.000 người sơ tán đang ở trong 273 nơi trú ẩn.

Mực nước lũ tiếp tục dâng cao tại hầu hết 9 tỉnh, ngoại trừ Surat Thani, nơi mực nước đang giảm.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul và một số quan chức khác đã đến tỉnh Songkhla ngày 26/11 để trực tiếp chỉ đạo ứng phó với lũ lụt và thăm hỏi các nạn nhân.

Theo RT, lũ lụt đã làm gián đoạn mạng di động và điện ở một số khu vực. Nhà máy điện Chana ở Songkhla tạm thời ngừng hoạt động do nước dâng cao, mặc dù các nhà máy điện khác vẫn hoạt động.