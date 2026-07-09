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Quân sự - Thế giới

Lũ lụt ở miền Nam Trung Quốc, gần 40 người thiệt mạng

Bão Maysak đã gây lũ lụt nghiêm trọng ở miền Nam Trung Quốc, khiến 39 người thiệt mạng.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, giới chức ở miền Nam Trung Quốc ngày 9/7 cho biết, 39 người đã thiệt mạng trong trận lũ lụt do bão Maysak gây ra.

"Hầu hết trường hợp tử vong đều liên quan đến vụ vỡ đập ở khu vực phía đông thành phố Nam Ninh", Phó Thị trưởng thành phố Ding Wei cho biết tại một cuộc họp báo. 9 người vẫn mất tích ở khu vực khác của Quảng Tây.

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Lực lượng cứu hộ sơ tán các giáo viên và học sinh ở thành phố Quý Cảng, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, miền nam Trung Quốc, ngày 8/7/2026. Ảnh: Zhou Hua/Xinhua/AP.

Bão Maysak đã mang đến lượng mưa kỷ lục cho Quảng Tây bắt đầu từ ngày 4/7, làm vỡ các hồ chứa và khiến người dân bị mắc kẹt nhiều ngày trong nhà. Số người tử vong được công bố trước đó tại đây là 6 người.

Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia, mưa lớn đã trút xuống khu vực phía nam Quảng Tây trong nhiều ngày, với lượng mưa từ 10 đến 40 cm ở một số khu vực và hơn 90 cm ở những vùng bị ảnh hưởng nặng nề. Đập chứa nước bị vỡ đã khiến dòng nước lũ tràn vào các thị trấn và thành phố.

Máy bay không người lái và khoảng 5.700 thuyền đã được sử dụng trong chiến dịch cứu hộ quy mô lớn để tiếp cận những người bị mắc kẹt trong nước lũ. Khoảng 130.000 người đã được sơ tán.

Phó Thị trưởng thành phố Ding Wei cho biết nước lũ đang rút nhưng dự kiến sẽ có thêm mưa ở một số khu vực trong hai ngày tới.

Lực lượng cứu hộ đã được triển khai để dọn dẹp bùn đất và mảnh vỡ, đồng thời khử trùng ở một số thị trấn trong thành phố Hengzhou, phía đông thành phố Nam Ninh, do nơi này bị ảnh hưởng nặng nề.

"Công tác sửa chữa đường sá vẫn đang tiếp diễn và điện đã được khôi phục cho hơn 60.000 hộ gia đình", Phó Thị trưởng Ding Wei thông tin.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Mưa lớn khiến nhiều người mất tích tại Nhật Bản hồi tháng 8/2025

Nguồn video: VTV
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