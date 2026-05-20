Mưa lũ nghiêm trọng ở Trung Quốc, nhiều người thiệt mạng

Mưa lớn và lũ lụt đã tàn phá nhiều khu vực của Trung Quốc trong tuần này, khiến ít nhất 12 người thiệt mạng và hàng chục nghìn người phải sơ tán.

Theo AP, Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc đưa tin ngày 20/5 rằng đã có 5 người thiệt mạng và 11 người mất tích tại huyện Shimen, tỉnh Hồ Nam, sau trận mưa lớn gây thiệt hại nặng nề cho khu vực này. Chiến dịch tìm kiếm, cứu hộ đang được tiến hành. Đến tối 19/5, hơn 19.000 người dân đã được sơ tán.

4 người đã được sơ tán đến nơi an toàn tại Nghi Xương, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, ngày 18/5/2026. Ảnh: VCG.

Tại tỉnh Hồ Bắc lân cận, một số tuyến phố đã biến thành sông và lực lượng cứu hộ phải sử dụng thuyền bơm hơi để hỗ trợ những người dân bị mắc kẹt. Một số ngôi nhà bị sập hoặc ngập lụt. Tính đến sáng 19/5, 3 người thiệt mạng và 4 người khác vẫn mất tích tại tỉnh.

Đài CCTV hôm 19/5 cũng đưa tin rằng mưa lớn và lũ lụt đã khiến 4 người thiệt mạng và 5 người khác mất tích tại tỉnh Quý Châu. Tại một số khu vực, nhà cửa bị ngập lụt, đường sá hư hại và thông tin liên lạc bị gián đoạn. Tân Hoa Xã cho biết thêm, một khu vực ở tỉnh này đã phải sơ tán hơn 3.700 người.

Các hoạt động cứu hộ khẩn cấp và tìm kiếm người mất tích vẫn đang được tiến hành một cách có trật tự.

Trước đó, 10 người đã thiệt mạng sau khi một chiếc xe bán tải rơi khỏi cầu xuống sông ở khu vực phía nam tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, hôm 16/5.

