Mưa lũ nghiêm trọng ở Trung Quốc, nhiều người thiệt mạng

Mưa lớn và lũ lụt đã tàn phá nhiều khu vực của Trung Quốc trong tuần này, khiến ít nhất 12 người thiệt mạng và hàng chục nghìn người phải sơ tán.

An An (Theo AP)

Theo AP, Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc đưa tin ngày 20/5 rằng đã có 5 người thiệt mạng và 11 người mất tích tại huyện Shimen, tỉnh Hồ Nam, sau trận mưa lớn gây thiệt hại nặng nề cho khu vực này. Chiến dịch tìm kiếm, cứu hộ đang được tiến hành. Đến tối 19/5, hơn 19.000 người dân đã được sơ tán.

4 người đã được sơ tán đến nơi an toàn tại Nghi Xương, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, ngày 18/5/2026. Ảnh: VCG.

Tại tỉnh Hồ Bắc lân cận, một số tuyến phố đã biến thành sông và lực lượng cứu hộ phải sử dụng thuyền bơm hơi để hỗ trợ những người dân bị mắc kẹt. Một số ngôi nhà bị sập hoặc ngập lụt. Tính đến sáng 19/5, 3 người thiệt mạng và 4 người khác vẫn mất tích tại tỉnh.

Đài CCTV hôm 19/5 cũng đưa tin rằng mưa lớn và lũ lụt đã khiến 4 người thiệt mạng và 5 người khác mất tích tại tỉnh Quý Châu. Tại một số khu vực, nhà cửa bị ngập lụt, đường sá hư hại và thông tin liên lạc bị gián đoạn. Tân Hoa Xã cho biết thêm, một khu vực ở tỉnh này đã phải sơ tán hơn 3.700 người.

Các hoạt động cứu hộ khẩn cấp và tìm kiếm người mất tích vẫn đang được tiến hành một cách có trật tự.

Trước đó, 10 người đã thiệt mạng sau khi một chiếc xe bán tải rơi khỏi cầu xuống sông ở khu vực phía nam tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, hôm 16/5.

Peru ban bố tình trạng khẩn cấp vì mưa lũ

Peru đã ban bố tình trạng khẩn cấp đối với gần một nửa số quận huyện của nước này sau những trận mưa lớn gây sạt lở đất và lũ lụt nghiêm trọng.

AP đưa tin, Peru đã ban bố tình trạng khẩn cấp hôm 25/2 đối với gần một nửa số quận huyện của nước này sau những trận mưa lớn gây sạt lở đất và lũ lụt nghiêm trọng.

Sắc lệnh do Tổng thống lâm thời José María Balcázar ký và được công bố chính thức nhằm mục đích đẩy nhanh việc cấp vốn cho chính quyền địa phương và khu vực để đảm bảo cơ sở hạ tầng thiết yếu - bao gồm cầu, đường, nước và điện - đồng thời bảo vệ tính mạng và sức khỏe của người dân.

Nhà sập vì mưa lũ, gia đình 5 người tử vong

Một ngôi nhà bị sập mái trong trận mưa lũ kinh hoàng ở Afghanistan, khiến 5 người trong một gia đình tử vong.

AP dẫn lời một phát ngôn viên của Cơ quan quản lý thảm họa quốc gia Afghanistan ngày 1/1 cho biết, mưa lớn đã gây ra trận lũ quét ở một số khu vực của Afghanistan, khiến ít nhất 17 người thiệt mạng và 11 người khác bị thương.

Theo Mohammad Yousaf Saeedi, người phát ngôn của Thống đốc tỉnh Herat, trong số những người thiệt mạng có 5 thành viên của một gia đình, trong đó có 2 trẻ em. Được biết, ngôi nhà của họ ở Kabkan, Herat, đã bị sập mái.

Cảnh ngập lụt ở California vì mưa lũ

Mưa lớn và lũ quét khiến nhiều khu vực ở miền bắc California, Mỹ, ngập lụt nghiêm trọng.

AP dẫn lời các nhà chức trách ngày 22/12 cho biết, mưa lớn và lũ quét đã làm ngập nhiều tuyến đường ở miền bắc California, khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Ảnh: AP.
Tại Redding, thành phố ở phía bắc của Thung lũng Trung tâm California, một người lái xe đã thiệt mạng sau khi bị mắc kẹt trong chiếc xe ngập nước. Ảnh: AP.
