Bộ Quốc phòng trao 1.000 phần quà hỗ trợ người dân vùng lũ thành phố Huế

Tại thành phố Huế, đoàn công tác Bộ Quốc phòng đã thăm hỏi, sẻ chia trước những thiệt hại, mất mát của nhân dân trong các đợt mưa lũ lịch sử vừa qua.

Ngày 16/12, thừa ủy quyền của Quân ủy Trung ương- Bộ Quốc phòng, đoàn công tác Tổng công ty Sông Thu (Tổng cục Công nghiệp quốc phòng) do Đại tá Trịnh Minh Hải, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Sông Thu làm trưởng đoàn đã đến thăm, động viên, trao quà hỗ trợ cho các gia đình chính sách, hộ nghèo và những người dân bị ảnh hưởng, thiệt hại nặng nề bởi mưa lũ ở thành phố Huế.

Đoàn công tác Tổng công ty Sông Thu thăm hỏi, động viên và trao quà tặng người dân vùng lũ tại thành phố Huế.

Đại diện Cục Tuyên huấn, Cục Chính sách (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam) tham gia cùng đoàn công tác.

Tại xã Chân Mây-Lăng Cô, xã Phú Lộc và phường Thủy Xuân, đoàn công tác ân cần thăm hỏi, sẻ chia trước những thiệt hại, mất mát của nhân dân trong các đợt mưa lũ lịch sử xảy ra vào cuối tháng 10, đầu tháng 11 vừa qua; mong bà con từng bước vượt qua giai đoạn khó khăn, thử thách, ổn định lại cuộc sống, đồng thời trao 1.000 phần quà hỗ trợ của Quân ủy Trung ương-Bộ Quốc phòng cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Làng trẻ em SOS và các hộ dân vùng lũ ở thành phố Huế.

Theo kế hoạch, ngày 17/12, đoàn công tác tiếp tục đến thăm, trao tặng 1.300 suất quà cho các cơ quan, tổ chức, hộ dân bị ảnh hưởng, thiệt hại do mưa lũ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.