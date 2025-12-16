Hà Nội

Quân sự

Bộ Quốc phòng trao 1.000 phần quà hỗ trợ người dân vùng lũ thành phố Huế

Tại thành phố Huế, đoàn công tác Bộ Quốc phòng đã thăm hỏi, sẻ chia trước những thiệt hại, mất mát của nhân dân trong các đợt mưa lũ lịch sử vừa qua.

Trà Khánh

Ngày 16/12, thừa ủy quyền của Quân ủy Trung ương- Bộ Quốc phòng, đoàn công tác Tổng công ty Sông Thu (Tổng cục Công nghiệp quốc phòng) do Đại tá Trịnh Minh Hải, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Sông Thu làm trưởng đoàn đã đến thăm, động viên, trao quà hỗ trợ cho các gia đình chính sách, hộ nghèo và những người dân bị ảnh hưởng, thiệt hại nặng nề bởi mưa lũ ở thành phố Huế.

z7331696258624-d58fb5a46de1ae9af5d406bcdd3e6732.jpg
Đoàn công tác Tổng công ty Sông Thu thăm hỏi, động viên và trao quà tặng người dân vùng lũ tại thành phố Huế.

Đại diện Cục Tuyên huấn, Cục Chính sách (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam) tham gia cùng đoàn công tác.

Tại xã Chân Mây-Lăng Cô, xã Phú Lộc và phường Thủy Xuân, đoàn công tác ân cần thăm hỏi, sẻ chia trước những thiệt hại, mất mát của nhân dân trong các đợt mưa lũ lịch sử xảy ra vào cuối tháng 10, đầu tháng 11 vừa qua; mong bà con từng bước vượt qua giai đoạn khó khăn, thử thách, ổn định lại cuộc sống, đồng thời trao 1.000 phần quà hỗ trợ của Quân ủy Trung ương-Bộ Quốc phòng cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Làng trẻ em SOS và các hộ dân vùng lũ ở thành phố Huế.

Theo kế hoạch, ngày 17/12, đoàn công tác tiếp tục đến thăm, trao tặng 1.300 suất quà cho các cơ quan, tổ chức, hộ dân bị ảnh hưởng, thiệt hại do mưa lũ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Quân sự

“Bộ đội Cụ Hồ” điểm tựa sức khỏe cho người dân vùng thiên tai

Sau những ngày mưa lũ, Bộ Chỉ huy quân sự Đắk Lắk cùng Bệnh viện Quân y 175 đã tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân bị ảnh hưởng thiên tai.

Ngày 5/12, Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk phối hợp cùng Bệnh viện Quân y 175/Bộ Quốc phòng tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà cho bà con Nhân dân bị ảnh hưởng thiên tai.

Dự chương trình có Đại tá, Tiến sĩ Phan Đình Mừng - Phó Giám đốc bệnh viện Quân y 175/BQP, kiêm Giám đốc Viện chấn thương chỉnh hình cùng hơn 60 đội ngũ y bác sĩ của Bệnh viện. Bộ CHQS tỉnh có các đồng chí: Đại tá Trần Quang Tâm - Phó CHT Bộ CHQS tỉnh; Thượng tá Trương Minh Hồng - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cùng chính quyền địa phương.

Xem chi tiết

Quân sự

Vùng 3 Hải quân xuất quân thực hiện Chiến dịch Quang Trung

Sáng 4/12, Vùng 3 Hải quân tổ chức xuất quân thực hiện “Chiến dịch Quang Trung” giúp nhân dân tỉnh Gia Lai xây dựng, sửa chữa nhà ở bị thiệt hại sau mưa lũ.

Tham dự phát động và xuất quân có Đại tá Phạm Anh Tuấn, Tư lệnh Vùng; Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đăng Tiến, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng cùng các đồng chí Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng, lãnh đạo, chỉ huy và đông đảo cán bộ, chiến sĩ trong toàn Vùng

Trước đó, Vùng 3 đã tổ chức đoàn công tác để phối hợp với cấp ủy chính quyền trên địa bàn tỉnh Gia Lai tổ chức khảo sát mức độ thiệt hại của từng hộ dân. Với tinh thần “vì Nhân dân phục vụ”, ngay sau khi nhận nhiệm vụ, Vùng 3 lựa chọn, thành lập 6 đội xây dựng, với hơn 100 cán bộ, chiến sĩ có tay nghề xây dựng, làm mộc, cơ khí, kỹ thuật điện cùng các phương tiện, trang bị, máy móc đến địa bàn xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai.

Xem chi tiết

Quân sự

Quân khu 5 sẽ xây dựng lại nhà ở cho người dân vùng lũ trước Tết Nguyên đán

Ngày 29/11, Quân khu 5 tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch hỗ trợ lực lượng xây dựng lại nhà ở cho nhân dân bị sập đổ sau mưa, lũ trên địa bàn Quân khu.

Trung tướng Lê Ngọc Hải, Tư lệnh Quân khu chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có Đại tá Phan Đại Nghĩa, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu.

Theo kế hoạch, Quân khu sẽ thành lập các đội công tác xuống những địa phương bị thiệt hại do bão lũ, phối hợp với cấp ủy, chính quyền tiến hành khảo sát từng hộ dân, lập danh sách sửa chữa và dựng mới nhà ở.

Xem chi tiết

