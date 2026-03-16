Chiến sự Trung Đông ngày 16/3, Mỹ kêu gọi hỗ trợ quân sự mở lại Hormuz

Ngoài việc yêu cầu các nước NATO hỗ trợ "tất cả những gì có thể" ông Trump thậm chí còn kêu gọi Trung Quốc cùng hỗ trợ mở lại eo biển Hormuz.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong một phát biểu vào cuối tuần trước cho rằng, các quốc gia khác có thể cung cấp hỗ trợ quân sự để mở lại eo biển Hormuz. Tổng thống Mỹ cũng nhấn mạnh , “Nhiều quốc gia, đặc biệt là các quốc gia bị ảnh hưởng bởi nỗ lực đóng cửa eo biển Hormuz của Iran, sẽ gửi tàu chiến, phối hợp với Mỹ, để giữ cho eo biển luôn mở và an toàn.”

Ông Trump kêu gọi cả Trung Quốc, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc và Vương quốc Anh. Nhưng hiện tại, chưa có quốc gia nào đưa ra cam kết, nhiều trong số đó từ chối thẳng thừng.

Ông Trump: NATO không cung cấp hỗ trợ có thể dẫn đến những hậu quả tiêu cực nghiêm trọng.

Trong động thái mới nhất, ông Trump cảnh báo NATO sẽ phải gánh chịu hậu quả rất nghiêm trọng nếu không ủng hộ lập trường của Washington về Iran. Tờ Financial Times đưa tin rằng trong bài phát biểu của mình, ông Trump đã ám chỉ rằng việc liên minh không cung cấp sự hỗ trợ cần thiết có thể dẫn đến những hậu quả tiêu cực nghiêm trọng trong giai đoạn tiếp theo.

Ngoại trưởng Đức - Johann Wadephul nói: "Rõ ràng là châu Âu luôn hỗ trợ mang tính xây dựng khi nói đến việc đảm bảo các tuyến đường biển, nhưng tôi không thấy sự cần thiết cấp bách nào, và trên hết là việc Đức tham gia.”

Không kích quy mô lớn vào lãnh thổ Iran Israel và Mỹ đang tiến hành chiến dịch không kích liên tục trên khắp Iran, đánh vào các trung tâm quân sự, cơ sở IRGC và hệ thống tên lửa.

Hàng trăm mục tiêu bị tấn công Tehran, Isfahan, miền tây Iran là các khu vực bị đánh mạnh Có thông tin nhiều cơ sở chỉ huy và hậu cần của Vệ binh Cách mạng bị phá hủy Một số cuộc không kích gần đây còn gây thương vong cho dân thường, làm gia tăng áp lực quốc tế.

Iran lần đầu sử dụng tên lửa Sejjil với tầm bắn 2000km

Ngược lại, Iran phản công bằng tên lửa và UAV Iran đã tiến hành các đợt phản công lớn vào Israel. Israel thống kê đã hơn 290 tên lửa đạn đạo hơn 500 UAV tấn công được phóng vào Israel kể từ khi chiến sự bùng phát.

Đáng chú ý, Iran lần đầu sử dụng tên lửa đạn đạo Sejjil tầm bắn 2.000 km, cho thấy mức độ leo thang rõ rệt. Các đợt tấn công này chủ yếu nhắm vào: Tel Aviv Haifa cơ sở quân sự Israel Một số đòn đánh còn nhắm vào các mục tiêu có liên quan đến Mỹ trong khu vực.

Tên lửa Sejjil được phóng đi trong đợt tấn công thứ 54 hôm 15/3 của Chiến dịch 'Lời Hứa Chân Thực 4'.

Theo các báo cáo, một cuộc tấn công bằng tên lửa Sejjil của Iran đã làm hư hại nơi ở của một quan chức lãnh sự Mỹ tại Tel Aviv hôm Chủ nhật, khi Tehran phát động một làn sóng tấn công mới nhằm vào các mục tiêu của Israel như một phần của chiến dịch quân sự đang mở rộng của nước này.

Các báo cáo cho biết công trình này đã bị hư hại do mảnh vỡ tên lửa trong vụ tấn công. Theo các nguồn tin từ cơ quan cứu hộ khẩn cấp Israel được truyền thông địa phương trích dẫn, ít nhất ba người Israel đã bị thương trong vụ oanh tạc nhắm vào phía nam Tel Aviv. Một người Israel khác được cho là bị thương do mảnh tên lửa rơi xuống ở các khu vực trung tâm của đất nước.

Israel cạn tên lửa phòng không

Theo một báo cáo được đăng tải hôm Chủ nhật trên trang tin Semafor của Mỹ, trích dẫn các quan chức Mỹ, Israel đã thông báo với Mỹ rằng hệ thống phòng không của họ đang thiếu hụt nghiêm trọng các tên lửa đánh chặn đạn đạo khi cuộc xung đột với Iran leo thang.

Báo cáo cho biết Israel bước vào cuộc chiến hiện tại trong tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng sau khi các tên lửa đánh chặn được sử dụng rộng rãi trong các cuộc đụng độ trước đó với Iran năm ngoái.

Một quan chức Mỹ nói với Semafor rằng Washington đã lường trước được tình hình này. "Đây là điều chúng tôi đã dự đoán và lường trước", vị quan chức này cho biết.

Hệ thống phòng thủ tên lửa của Israel được cho là đang chịu áp lực ngày càng gia tăng do quy mô các cuộc tấn công tên lửa của Iran

Israel tuyên bố phá hủy 70% bệ phóng tên lửa của Iran

Quân đội Israel cho biết thêm rằng lực lượng của họ đã bắt đầu tăng cường và đẩy mạnh các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng sản xuất quân sự của Iran.

Một quan chức an ninh Israel cho biết hôm Chủ nhật tuyên bố đã phá hủy khoảng 70% các địa điểm phóng tên lửa của Iran. Ông nói thêm: "Hơn 200 mục tiêu ở miền tây và miền trung Iran đã bị tấn công trong 24 giờ qua."

Ông giải thích rằng các mục tiêu mà quân đội Israel tấn công ở Iran bao gồm "các trụ sở nơi binh lính chế độ Iran đóng quân, các hệ thống phòng thủ và các địa điểm sản xuất và lưu trữ vũ khí."

Quan chức này cho biết thêm trong tuyên bố với tờ báo Yediot Aharonot của Israel rằng chiến dịch, đã bước sang ngày thứ 16 của cuộc xung đột, đang tiến triển tốt, giải thích rằng số lượng tên lửa phóng trong mỗi đợt tấn công nhắm vào Israel, vốn lên tới hàng chục quả vào ngày đầu tiên của cuộc chiến, đã giảm dần kể từ đó.

Ngoại trưởng Iran "không thấy lý do gì để đàm phán"

Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi hôm Chủ nhật tuyên bố rằng Tehran không quan tâm đến việc đàm phán với Washington, đáp lại tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng Iran muốn một thỏa thuận chấm dứt chiến tranh.

“Chúng tôi ổn định và đủ mạnh. Chúng tôi chỉ đơn giản là đang bảo vệ người dân của mình,” Araqchi nói trong một cuộc phỏng vấn với CBS được phát sóng hôm Chủ nhật.

Ông nói thêm, “Chúng tôi không thấy lý do gì để nói chuyện với người Mỹ, bởi vì chúng tôi đã nói chuyện với họ khi họ quyết định tấn công chúng tôi, và điều này đã xảy ra lần thứ hai. Chúng tôi không có lịch sử tốt đẹp với người Mỹ.”

Ông nhấn mạnh rằng Tehran chưa bao giờ yêu cầu Hoa Kỳ ngừng bắn, và nói: "Chúng tôi chưa bao giờ yêu cầu ngừng bắn, thậm chí cũng chưa từng yêu cầu đàm phán. Chúng tôi sẵn sàng tự vệ cho dù mất bao lâu đi nữa."

Tuy nhiên, Araqchi nhấn mạnh rằng Tehran hoan nghênh bất kỳ sáng kiến ​​nào dẫn đến việc chấm dứt hoàn toàn chiến tranh.

Hàng loạt các vụ tấn công vào các nước vùng vịnh

Tại Iraq, khu vực khu vực Baghdad International Airport và vùng lân cận căn cứ Mỹ (Victory Base) bị tấn công bằng tên lửa và UAV. Nhiều quả rocket/tên lửa rơi gần sân bay Baghdad, nơi có lực lượng Mỹ đóng quân. ít nhất 5 người bị thương trong vụ tấn công.

Video trên mạng cho thấy UAV của lực lượng Kataib Hezbollah (dân quân thân Iran) tấn công khu vực căn cứ gần sân bay.

Ngoài ra một cuộc tấn công tên lửa nhắm vào sân bay Baghdad cũng được báo cáo trong các bản tin chiến sự mới nhất.

Hình ảnh công bố cho thấy FPV thâm nhập và tấn công vào căn cứ của Mỹ ở Baghdad.

Căn cứ không quân tại Kuwait có quân đội Mỹ và đồng minh châu Âu bị tấn công bằng rocket hoặc UAV, gây báo động phòng không. Italy xác nhận căn cứ có lực lượng Mỹ và Ý bị tấn công trong ngày.

Khu vực Dubai và cảng Fujairah (gần các cơ sở quân sự phương Tây) bị tấn công bằng UAV. Một chiếc drone rơi xuống khu Dubai Creek Harbour gây cháy nhỏ nhưng không có thương vong. Các vụ tấn công UAV vào cảng và tàu gần Fujairah cũng được ghi nhận trong các báo cáo năng lượng.

Israel huy động 450.000 quân dự bị

Đài truyền hình Israel (IBC) đưa tin hôm Chủ nhật rằng chính phủ Israel đang chuẩn bị yêu cầu phê duyệt huy động tới 450.000 quân dự bị, một động thái diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang và các báo cáo về một chiến dịch quân sự trên bộ có thể xảy ra ở miền nam Lebanon.

Giới chức trách cho biết yêu cầu này được đưa ra dựa trên khuyến nghị từ quân đội Israel và cơ quan an ninh, nhằm đảm bảo khả năng sẵn sàng tối đa để đối phó với các diễn biến trên chiến trường ở mặt trận phía bắc.

Bà cho biết thêm rằng chính phủ và Ủy ban Đối ngoại và An ninh của Knesset dự kiến ​​sẽ sớm tổ chức các cuộc họp để thảo luận về việc phê duyệt các lệnh nghĩa vụ quân sự quy mô lớn.

Giá dầu thô của Mỹ vượt mốc 100 USD

Giá dầu thô của Mỹ đã vượt quá 100 USD một thùng do cuộc chiến tranh Iran tiếp tục gây cản trở hoạt động vận chuyển và sản xuất ở Trung Đông.

Dầu thô West Texas Intermediate (WTI), loại dầu nhẹ và ngọt được sản xuất tại Hoa Kỳ, đang được bán với giá khoảng 101,02 USD một thùng ngay sau khi giao dịch được nối lại trên Sàn giao dịch Hàng hóa Chicago, cao hơn 2,3% so với giá đóng cửa hôm thứ Sáu là 98,71 USD.

Giá dầu Brent, tiêu chuẩn quốc tế, giao dịch ở mức 106,39 USD một thùng vào Chủ nhật , tăng 2,4 %.

Giá dầu WTI và Brent đã tăng vọt hơn 40% kể từ khi chiến tranh bắt đầu. Sự chú ý đang tập trung vào eo biển Hormuz, nơi thường xuyên có một phần năm lượng dầu xuất khẩu toàn cầu đi qua.