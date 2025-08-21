Louis Phạm chăm chỉ khoe ảnh tình tứ bên bạn trai sau tái hợp

Hà Nội

Cộng đồng trẻ

Sau một thời gian chia tay, cặp đôi Louis Phạm và Paul Lê đã chính thức tái hợp. Cả hai thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc tình tứ lên trang cá nhân.

Trầm Phương
Sau hơn 7 tháng "đường ai nấy đi", Louis Phạm (Phạm Như Phương) và bạn trai Việt kiều Paul Lê đã chính thức tái hợp. Không chỉ xác nhận "yêu lại từ đầu", cặp đôi còn tích cực "phát cẩu lương", khiến dân tình không khỏi ngưỡng mộ trước những khoảnh khắc ngọt ngào. (Ảnh: @louispham203)
Mới đây, Louis Phạm đã chia sẻ loạt ảnh mới nhất trong chuyến đi du lịch cùng Paul Lê. Cựu vận động viên thể dục dụng cụ thoải mái thể hiện tình cảm với bạn trai, cho thấy mối quan hệ của họ đang rất mặn nồng. (Ảnh: @louispham203)
Trong bộ ảnh, Louis Phạm gây thương nhớ với vẻ ngoài dịu dàng, nữ tính. Cô diện chiếc váy hoa nhí bồng bềnh, khoe vẻ đẹp trong trẻo, tự nhiên. (Ảnh: @louispham203)
Đặc biệt, Louis Phạm và bạn trai còn diện đồ đôi tông trắng, cùng đội nón lá, tạo dáng tình tứ trước gương. (Ảnh: @louispham203)
Những cử chỉ âu yếm như Paul Lê ôm Louis Phạm từ phía sau, hay cả hai nắm tay nhau bước đi trong khung cảnh lãng mạn khiến fan của cặp đôi phải xuýt xoa. (Ảnh: @louispham203)
Loạt ảnh này nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Nhiều bình luận nhận xét rằng Louis Phạm dường như hạnh phúc và rạng rỡ hơn rất nhiều kể từ khi tái hợp. (Ảnh: @louispham203)
Trong những khoảnh khắc được đăng tải khác, Paul Lê không chỉ đồng hành với bạn gái trong những chuyến du lịch mà còn cả trong công việc. (Ảnh: @louispham203)
Cả hai cùng nhau xuất hiện trên các livestream bán hàng. Mới đây Louis Phạm và Paul Lê còn đảm nhận vai trò người mẫu catwalk trong một sự kiện. (Ảnh: @louispham203)
Về bản thân, sau một khoảng thời gian "ở ẩn" do liên tiếp vướng vào loạt lùm xùm, Louis Phạm thời gian gần đây đã bắt đầu trở lại với công việc và mạng xã hội. Cô thường xuyên chia sẻ các dự án công việc lên trang cá nhân. (Ảnh: @louispham203)
