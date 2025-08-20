Hà Nội

Cộng đồng trẻ

“Nữ cầu thủ quyến rũ nhất thế giới” khoe dáng cực phẩm khi đi nghỉ dưỡng

Cựu sao nữ của Juventus, Alisha Lehmann, đã thu hút sự chú ý khi chia sẻ loạt ảnh nghỉ dưỡng đầy nóng bỏng trên trang cá nhân.

Sau thông báo rời rời Juventus để gia nhập FC Como Women - một đội bóng ở Ý, Alisha Lehmann mới đây đã đăng tải khoảnh khắc tận hưởng trong kỳ nghỉ dưỡng của mình. (Ảnh: IGNV)
Trong loạt ảnh, "nữ cầu thủ quyến rũ nhất thế giới" diện bikini hai mảnh màu hồng nổi bật, khoe trọn thân hình săn chắc, nóng bỏng. (Ảnh: IGNV)
Đây có thể là kỳ nghỉ xả hơi của cô nàng giữa mùa chuyển nhượng. Trong kỳ Euro 2025 vừa rồi, cô nàng không tạo được nhiều ấn tượng trong thi đấu khi chỉ được ra sân vỏn vẹn 10 phút. (Ảnh: IGNV)
Những hình ảnh được cô nàng đăng tải thu hút rất nhiều sự quan tâm của người hâm mộ. (Ảnh: IGNV)
Từ lâu, Alisha Lehmann không chỉ được biết đến với những pha bóng trên sân mà còn bởi ngoại hình nổi bật, phong cách thời trang gợi cảm và lối sống cởi mở trên mạng xã hội. (Ảnh: IGNV)
Hình ảnh cô trang điểm kỹ lưỡng khi ra sân hay đăng tải những khoảnh khắc đời thường gợi cảm luôn tạo ra làn sóng tranh cãi trong cộng đồng bóng đá nữ. (Ảnh: IGNV)
Lehmann hiện sở hữu hơn 17 triệu người theo dõi trên Instagram - con số khiến nhiều sao nữ cũng phải ao ước. (Ảnh: IGNV)
Ngoài sự nghiệp bóng đá, đời tư của Lehmann cũng thu hút nhiều sự chú ý, đặc biệt là mối quan hệ với cựu tiền vệ Aston Villa và đội tuyển Brazil, Douglas Luiz. (Ảnh: IGNV)
Nhờ lợi thế về ngoại hình, nữ tiền đạo cũng luôn nhận được sự săn đón của các nhãn hàng, nhà quảng cáo thời trang, thể thao tên tuổi. (Ảnh: IGNV)
Khi không khoác lên mình chiếc áo đấu, Lehmann sở hữu phong cách thời trang gợi cảm, quyến rũ. Cô nàng thường diện những thiết kế cắt xẻ, khoe trọn lợi thế hình thể. (Ảnh: IGNV)
Trầm Phương
#Alisha Lehmann #bóng đá nữ #kỳ nghỉ dưỡng #bikini quyến rũ #Instagram #Cựu sao Juventus

