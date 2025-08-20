Hà Nội

"Hot mom quân nhân" khoe body cực phẩm với bikini trong loạt ảnh hè

Cộng đồng trẻ

"Hot mom quân nhân" khoe body cực phẩm với bikini trong loạt ảnh hè

Mới đây, "hot mom quân nhân" Vũ Ngọc Anh đã khiến cộng đồng mạng không khỏi trầm trồ khi tung ra loạt ảnh tổng kết một mùa hè "bung xõa" đầy ấn tượng.

Trầm Phương
Vũ Ngọc Anh được mệnh danh là " hot mom quân nhân" khi sở hữu gần 50 nghìn người theo dõi. Cô hiện công tác tại Nhà hát Kịch nói Quân đội. (Ảnh: FBNV)
Những bức hình Ngọc Anh trong màu áo cảnh phục từng viral mạng xã hội Threads bởi nhan sắc xinh đẹp, ấn tượng. (Ảnh: FBNV)
Mới đây, Ngọc Anh vừa đăng tải loạt ảnh tổng kết lại mùa hè với những khoảnh khắc trong thiết kế bikini 2 mảnh đầy gợi cảm. (Ảnh: FBNV)
Lựa chọn bikini đen tối giản nhưng đầy quyến rũ, Vũ Ngọc Anh đã phô diễn được đường cong chữ S đáng mơ ước, vòng eo thon gọn và làn da trắng mịn không tì vết. (Ảnh: FBNV)
Dù đã trải qua sinh nở, Vũ Ngọc Anh vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi vóc dáng săn chắc và quyến rũ. (Ảnh: FBNV)
Bí quyết của cô không chỉ nằm ở chế độ ăn uống khoa học mà còn là quá trình tập luyện chăm chỉ và duy trì lối sống tích cực. (Ảnh: FBNV)
Những bức ảnh được thực hiện tại bờ biển thơ mộng, dưới ánh nắng vàng dịu nhẹ của buổi hoàng hôn, càng làm tôn lên vẻ đẹp khỏe khoắn và tràn đầy sức sống của cô. (Ảnh: FBNV)
Ngọc Anh từng có cuộc hôn nhân với diễn viên Tô Dũng, cả hai có 1 con chung. Dù chia tay nhưng cô và chồng cũ vẫn giữ mối quan hệ bạn bè tốt đẹp. (Ảnh: FBNV)
Ở tuổi U40, cô nàng vẫn sở hữu nhan sắc trẻ trung, xinh đẹp cùng phong cách ăn mặc năng động và vô cùng "trendy". (Ảnh: FBNV)
Sở hữu chiều cao 1m67, Ngọc Anh thường lựa chọn những thiết kế tôn dáng đầy nữ tính. (Ảnh: FBNV)
