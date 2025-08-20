Tiktoker “hài bựa” khiến netizen bất ngờ khi khoe bằng bác sĩ Y Khoa

Hà Nội

Cộng đồng trẻ

Nổi lên với những nội dung hài hước và sáng tạo, Tiktoker Vũ Thị Quỳnh Anh khiến nhiều người bất ngờ khi mới đây đăng tải hình ảnh tốt nghiệp ngành Y khoa.

Trầm Phương
Được biết đến với biệt danh "Chị áo phao đen", TikToker Vũ Thị Quỳnh Anh là một trong những nhà sáng tạo nội dung được nhiều người yêu mến với những content hài hước, sáng tạo. Chính vì hình tượng luôn vui vẻ, hài hước, khi Quỳnh Anh khoe bằng tốt nghiệp đại học, cư dân mạng không khỏi bất ngờ. (Ảnh: FBNV)
Sau 6 năm miệt mài, cô vừa tốt nghiệp ngành Y khoa tại Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên. Quỳnh Anh chia sẻ trên trang cá nhân: “6 năm nhanh như chớp mắt. Từ bây giờ là bác sĩ thiệt rồi đó”. (Ảnh: FBNV)
Thông báo của Quỳnh Anh nhanh chóng viral trên Threads. Ở phần bình luận nhiều người chúc mừng nhưng cũng không ít người bày tỏ sự bất ngờ, thán phục. (Ảnh: FBNV)
Khác với hình ảnh có phần "vô tri" và "tẻn tẻn" trong những nội dung được đăng tải, Quỳnh Anh theo học chuyên ngành có chuyên môn cao, đồng thời điểm thi đầu vào cũng "không phải dạng vừa". (Ảnh: FBNV)
Thậm chí chính sự đối lập này mà nhiều người hoài nghi, không tin Quỳnh Anh trong vai “chị áo phao đen” và Quỳnh Anh vừa tốt nghiệp bác sĩ này là cùng một người. (Ảnh: FBNV)
Vũ Thị Quỳnh Anh bắt đầu được biết đến rộng rãi trên TikTok khoảng 2 năm gần đây. Cô nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ phong cách làm nội dung hài hước, gần gũi và duyên dáng. (Ảnh: FBNV)
Nội dung của Quỳnh Anh còn mang lại cảm giác thoải mái, thân quen, giống như một người bạn đồng hành cùng khán giả. (Ảnh: FBNV)
Trước đó, cô nàng từng khiến nhiều người phải thán phục khi sửa nhà cho bố mẹ ở tuổi 24, sau 2 năm làm Tiktok. (Ảnh: FBNV)
Không chỉ dừng lại ở 1 Tiktoker chỉ xem để giải trí, nhiều người xem cô như một hình mẫu của sự nỗ lực, hiếu thảo và biết tận dụng sức ảnh hưởng để lan tỏa năng lượng tích cực. (Ảnh: FBNV)
Trong những video được đăng tải, Quỳnh Anh thường xuất hiện với giao diện không make-up, giản dị, thế nhưng mỗi lần lên đồ cô nàng khiến nhiều người phải xuýt xoa với hình ảnh xinh xắn, nữ tính. (Ảnh: FBNV)
