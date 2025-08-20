Hot Tiktoker La Hoàng Kỳ Duyên sửa mũi để "nâng tầm" nhan sắc

Hà Nội

Cộng đồng trẻ

Hot TikToker La Hoàng Kỳ Duyên đã "lột xác" sau phẫu thuật thẩm mỹ, dân mạng tò mò nhan sắc mới.

Thiên Anh
La Hoàng Kỳ Duyên chắc chắn không còn xa lạ với những "người xem TikTok quá 180 phút/ ngày". Với 1,3 triệu người theo dõi cùng phong cách thời trang táo bạo, cô nàng đã trở thành một trong những gương mặt được giới trẻ yêu thích và quan tâm đông đảo.
Mới đây, hot TikToker Kỳ Duyên đã chia sẻ về quá trình "làm mới" chiếc mũi của mình.
Trong các video được đăng tải, Kỳ Duyên đã không ngần ngại hé lộ những hình ảnh từ sau khi sửa, cho đến khi mũi dần ổn định và vào form hoàn hảo. Việc công khai hành tình này đã nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng.
Sau một thời gian hồi phục, Kỳ Duyên cũng chính thức khoe nhan sắc hậu phẫu thuật thẩm mỹ. Nhiều người hâm mộ cảm thấy chưa quen mắt với diện mạo mới của cô nàng sau khi sửa mũi.
Trên trang cá nhân, hot TikToker khiến người hâm mộ tò mò khi đăng tải hình ảnh khoe góc nghiêng sau phẫu thuật thẩm mỹ.
Không còn vẻ bốc lửa, sắc sảo thường thấy, Kỳ Duyên xuất hiện với gương mặt ít phấn son, để lộ trọn vẹn những đường nét, đáng chú ý nhất chính là chiếc mũi mới.
Với Kỳ Duyên, một trong những hot girl đình đám nhất nhì giới TikTok cũng không tránh khỏi những ý kiến trái chiều khi phẫu thuật thẩm mỹ.
Phần lớn người hâm mộ bày tỏ sự ủng hộ cho diện mạo mới của Kỳ Duyên. Nhiều người để lại nhiều bình luận tích cực, khen ngợi cô nàng đã xinh đẹp và tự tin hơn rất nhiều. Nét mềm mại, tự nhiên của chiếc mũi mới giúp gương mặt mộc của cô trở nên dịu dàng, nữ tính hơn.
Bên cạnh đó, cũng có một số cho rằng quyết định này là hoàn toàn đúng đắn và Kỳ Duyên đã "lên đời nhan sắc" thành công.
Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen, một số ý kiến trái chiều cũng xuất hiện. Một bộ phận khán giả bày tỏ sự tiếc nuối cho vẻ đẹp tự nhiên trước đây của Kỳ Duyên. "Thấy hơi lạ", "Đẹp rồi sao sửa làm gì vậy"... là những phản ứng của dân mạng trước quyết định phẫu thuật thẩm mỹ của cô nàng. Ảnh sử dụng trong bài: Facebook nhân vật.
