Long An: Đã tìm được nhà thầu thi công mặt đê Rạch Heo

Long An: Một ngày, Cty An Lộc Long trúng 2 gói xây lắp tại Châu Thành Ngày 11/4/2025, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị huyện Châu Thành (Long An) đã phê duyệt cho Công ty TNHH MTV An Lộc Long trúng liền 2 gói xây lắp...

Một ngày trúng 2 gói thầu Theo thông tin đăng tải công khai trên mạng đấu thầu quốc gia (muasamcong.mpi.gov.vn), cả 2 gói thầu đều do Công ty TNHH Tư vấn xây dựng thượng mại TTNT mời thầu; sử dụng nguồn vốn sự nghiệp kinh tế năm 2025.