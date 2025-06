Long An: Một mình Nhâm Đức Hưng dự gói thầu tại Châu Thành

Gói thầu hơn 4,4 tỷ đồng của Phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Châu Thành (Long An) chỉ duy nhất Công ty Nhâm Đức Hưng dự thầu.

Theo thông tin đăng tải công khai trên mạng đấu thầu quốc gia (muasamcong.mpi.gov.vn), gói thầu trên thuộc dự án cải tạo, sửa chữa gia cố mặt đê Rạch Heo (bờ trái) với tổng mức đầu tư hơn 5,26 tỷ đồng; UBND huyện Châu Thành phê duyệt tại Quyết định 1552/QĐ-UBND ngày 13/05/2025.

Ngày 15/05/2025, UBND huyện Châu Thành đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án theo Quyết định 1640/QĐ-UBND. Theo đó, gói thầu thi công xây dựng có giá hơn 4,48 tỷ đồng do Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Xây dựng TMC mời thầu.

E-HSMT của gói thầu được Phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Châu Thành phê duyệt ngày 20/5/2025 tại Quyết định E2500219913_2505201615.

Biên bản mở thầu đã công bố ngày 27/5. Nguồn: MSC

Theo biên bản mở thầu đã công bố ngày 27/5, gói thầu trên chỉ duy nhất Công ty CP Xây dựng Công trình Nhâm Đức Hưng (Công ty Nhâm Đức Hưng) dự thầu với giá hơn 4,42 tỷ đồng.

Tại UBND Thị trấn Tân Trụ, Công ty Nhâm Đức Hưng cùng liên danh cũng đang dự gói thầu thuộc dự án Sửa chữa nâng cấp mở rộng bê tông mặt đường Thầy Cai (Khu vực ông Lê Văn Lực).

Cụ thể, theo biên bản mở thầu đã công bố ngày 31/5/2025, gói thầu chi phí xây dựng công trình có giá 4,24 tỷ đồng, chỉ duy nhất liên danh Kiến Việt (Công ty Nhâm Đức Hưng đại diện liên danh) dự thầu với giá hơn 3,96 tỷ đồng.

Công ty Nhâm Đức Hưng có địa chỉ xã Lợi Bình Nhơn, TP Tân An, Long An; được phê duyệt trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ngày 02/08/2022. Công ty thường trúng thầu tại Long An; đã tham gia 21 gói thầu, trong đó trúng 11 gói, 4 chưa có kết quả với tổng giá trị trúng thầu (bao gồm cả độc lập và liên danh) ghi nhận hơn 21,49 tỷ đồng (trên 983 triệu đồng là các gói chỉ định thầu). Trong đó, công ty trúng với vai trò độc lập hơn 15 tỷ đồng (trên 983 triệu đồng là các gói chỉ định thầu).

Các gói thầu công ty đã trúng phải kể đến:

Ngày 21/5/2025, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng thành phố Tân An đã phê duyệt trúng gói thầu thi công xây dựng thuộc dự án Đường Phạm Văn Chiêu với giá trúng thầu hơn 2,18 tỷ đồng. Tại gói thầu này, Công ty TNHH MTV Kiến Việt LA bị loại.

Chỉ trong ngày 16/4/2025, Phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Châu Thành đã phê duyệt cho công ty trúng liền 2 gói xây lắp:

Gói thầu thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Nạo vét kênh Chiến Lược với giá trúng thầu hơn 2,32 tỷ đồng thực hiện trong 60 ngày. Đối thủ Công ty CP Xây dựng Thủy lợi Long An bị loại.

Gói thầu thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Nạo vét kết hợp kiên cố hoá bờ kênh Nhánh N1 với giá trúng thầu hơn 1,424 tỷ đồng thực hiện trong 60 ngày (duy nhất tham gia và trúng).

Ngoài ra, ngày 27/03/2025, công ty được Phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Châu Thành chỉ định thầu trúng gói thầu thuộc dự án Nạo vét rạch Bà Quạ với giá hơn 983 triệu đồng thực hiện trong 45 ngày.

Tại UBND Thị trấn Tân Trụ, công ty Nhâm Đức Hưng đã trúng gói thầu thuộc dự án Sửa chữa, Nâng cấp, Mở rộng, Bê tông Mặt đường Thầy Cai với giá hơn 4,45 tỷ đồng thực hiện trong 120 ngày;

Tại dự án Đường khu vực Chín Bột Hạng mục: Sửa chữa và Bê tông mặt đường, gói thầu chi phí xây dựng công trình ngày 09/12/2024, UBND Thị trấn Tân Trụ đã phê duyệt cho Công ty Nhâm Đức Hưng trúng thầu với giá hơn 2,913 tỷ đồng thực hiện trong 20 ngày.

Gói thầu do Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Xây dựng TMC mời thầu, UBND Thị trấn Tân Trụ làm chủ đầu tư được công bố kết quả lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia sau hơn 2 tháng. Nguồn: MSC

Tuy nhiên ngày 19/2/2025, kết quả lựa chọn nhà thầu mới được công khai trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (tức chậm công bố hơn 2 tháng).